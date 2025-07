Hit! Niewiarygodne, kto chce się ścigać z Ewą Swobodą. Wyzwanie rzucone

IShowSpeed osiągnął w ostatnich latach niewyobrażalną wręcz skalę popularności. Młody streamer stał się idolem przede wszystkim młodych fanów na całym świecie z uwagi na swoją osobowość, nierzadko dość dziwną, ale też absolutnie nieszkodliwą. "Speed" znany jest z dużego zainteresowania sportem, a w szczególności piłką nożną (to wielki fan Cristiano Ronaldo). Sam też jest nieźle wysportowany. Brał udział choćby w amerykańskim wrestlingu (WWE), a przede wszystkim uwielbia chwalić się swoją szybkością.

Chwalił się, że nikt go nie prześcignie. Teraz znów wyzwał Swobodę

Stąd też zresztą wziął się jego przydomek. Amerykanin wiele razy podkreślał, że nikt go nigdy nie pokonał w wyścigu, a w dzieciństwie koledzy mówili na niego "Speed" (z ang. "prędkość"). Uwagę młodego gwiazdora przykuła polska sprinterka Ewa Swoboda. Już rok temu przy okazji igrzysk olimpijskich w Paryżu twierdził, że prześcignąłby Polkę, gdy jeden z fanów z naszego kraju zaproponował mu taki pojedynek. Ostatecznie nic takiego się nie odbyło, ale jak się okazuje, Amerykanin o tym nie zapomniał.

Podczas jednego z niedawnych streamów IShowSpeed ponownie wspomniał o Ewie. - Ej, dziewczyna z Polski, Ewa Swoboda, musimy się zmierzyć! Kiedy przyjadę do Polski, musimy urządzić wyścig! Musimy! - powiedział Amerykanin.

"Speed" mierzył się już ze sprinterami. Nawet z tym najlepszym

Nie wiadomo kiedy "Speed" ma aktualnie w planach przyjazd do naszego kraju, ale szans na taką rywalizację nie należy przekreślać. Dodajmy, że streamer ma na swoim koncie pojedynek sprinterski z mistrzem olimpijskim z Paryża na 100 metrów Noah Lylesem. Panowie ścigali się co prawda na 50 metrów, by "Speed" miał jakiekolwiek szanse i poradził sobie świetnie, przegrywając bardzo nieznacznie (nieoficjalnie 5,87 s vs 5,94 s). Rekord życiowy Ewy Swobody na 100 metrów to 10,94 s.