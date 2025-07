Media: Wtedy Kulesza przedstawi nowego selekcjonera. To już pewne

Minął już ponad miesiąc od kiedy Michał Probierz podał się do dymisji ze stanowiska selekcjonera reprezentacji Polski. Było to pokłosie burzy z odebraniem opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiemu, zrezygnowaniu przez 36-latka z gry w kadrze czy kompromitującej porażki 1:2 z Finlandią w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw świata.

Za kilkadziesiąt godzin odbędzie się prezentacja nowego selekcjonera reprezentacji Polski

Po wyborach na prezesa PZPN-u i grze medialnej ze strony Cezarego Kuleszy wydaje się, że wszystko jest praktycznie jasne ws. kolejnego selekcjonera. Tym, według medialnych doniesień - bo ciągle nie ma oficjalnego komunikatu - ma zostać Jan Urban.

We wtorkowy wieczór portal TVP Sport poinformował, że oficjalna prezentacja nowego selekcjonera zaplanowana jest na czwartek 17 lipca i odbędzie się w sali konferencyjnej na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wtedy też właśnie obok Cezarego Kuleszy ma pojawić się Jan Urban, który pozostaje bezrobotny po tym, jak w zeszłym sezonie odszedł z Górnika Zabrze.

"Asystentem Urbana zostanie Jacek Magiera. Do sztabu wejdą między innymi Józef Młynarczyk, Marcin Prasoł i Grzegorz Staszewski. Dyrektorem kadry ma zostać były reprezentant Adrian Mierzejewski" - poinformował z kolei w poniedziałek Mateusz Borek.

A co będzie czekać nowego selekcjonera reprezentacji Polski? Bardzo ważne mecze w eliminacjach do przyszłorocznego mundialu, gdyż 4 września czeka Biało-Czerwonych wyjazdowy mecz z Holandią, a trzy dni później zmierzą się u siebie z Finlandią.