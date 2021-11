Tuż po końcowym gwizdu Ronaldo nie wytrzymał. Dostało się trenerowi [WIDEO]

Reprezentacja Portugalii w niedzielę zmarnowała wielką szansę na bezpośredni awans na mundial w Katarze. W meczu o zwycięstwo w grupie A Portugalczycy przegrali na Estadio Da Luz w Lizbonie z Serbią 1:2, przez co będą musieli walczyć o mistrzostwa świata w barażach. Nic więc dziwnego, że w portugalskim obozie panował szok, złość i przygnębienie, tym bardziej że wynik, którego mało kto się spodziewał, był jak najbardziej zasłużony.

Szokujące zachowanie Ronaldo! Krzyczał na selekcjonera?

Po zakończeniu spotkania Cristiano Ronaldo usiadł na murawie i przybitym wzrokiem patrzył na radość Serbów, którzy świętowali na stadionie w Lizbonie. Jak się okazało, później gwiazdor Manchesteru United zaczął krzyczeć w kierunku selekcjonera Fernando Santosa, który zmierzał w jego stronę. Wszystko zarejestrowały telewizyjne kamery.

Wielka sensacja w el. MŚ. "Zasłużony awans, moc". "Sousa do Portugalii?"

Santos bagatelizuje sprawę. "Nikt nikomu niczego nie wygarniał"

Selekcjoner Fernando Santos odniósł się do tej sytuacji na pomeczowej konferencji prasowej, przekonując, że ta sytuacja nie była żadną kłótnią.

- Nikt nikomu niczego nie wygarniał. Cristiano mówił, że w Serbii strzelił prawidłowego gola w ostatniej minucie, który nie został uznany. To był jego wybuch, to normalne, wszyscy jesteśmy sfrustrowani. Ale w takim momencie, na koniec meczu, nikt nie będzie sobie wyjaśniał, co się wydarzyło, a co nie. Starałem się pocieszyć zawodników - podsumował Santos.

Portugalia zajęła w grupie A drugie miejsce i jest jednym z potencjalnych przeciwników reprezentacji Polski w marcowych barażach o mistrzostwa świata w Katarze. Losowanie drabinek barażowych odbędzie się 26 listopada w Zurychu.