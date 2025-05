Wszyscy widzieli ten gest. Oto co zrobił chłopiec przed finałem we Wrocławiu

Chelsea po raz pierwszy od 2021 roku lub Real Betis po raz pierwszy w historii. Oba zespoły stanęły przed szansą wywalczenia europejskiego trofeum i choć doświadczenie zdecydowanie leżało po angielskiej stronie, Hiszpanie byli napędzani marzeniami o historycznym triumfie. Równie wielkie przeżycie było to dla dzieci, które w towarzystwie piłkarzy wyszły na murawę tuż przed meczem. Jeden z chłopców błyskawicznie stał się hitem mediów społecznościowych.

Chłopiec z dziecięcej eskorty bohaterem jeszcze przed meczem

Główny bohater całej sprawy miał okazję towarzyszyć Cole'owi Palmerowi, zdecydowanie największej gwieździe Chelsea. Wyprowadzający go chłopiec nie przepuścił takiej okazji i na oczach widzów wykonał charakterystyczną cieszynkę angielskiego pomocnika. Palmer po strzeleniu gola ma w zwyczaju wykonywać rękoma gest, jakby było mu zimno. Tak też zrobił chłopiec z dziecięcej eskorty, co bardzo spodobało się kibicom.

Choćby na portalu X można znaleźć wiele pozytywnych komentarzy pod adresem chłopaka. "Ta pewność siebie jest niezwykła!", "On zdecydowanie czuje ten chłód!", "Aura aż bije!", "Coś epickiego" - zachwycali się fani w mediach społecznościowych. Niektórzy liczyli nawet, że może zachowanie chłopca zainspiruje Anglika. Ten od miesięcy ma problem ze złapaniem formy. Od początku lutego strzelił tylko jednego gola.

Mocarny początek Betisu. Mecz trwa!

Finał we Wrocławiu trwa. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na stronie Sport.pl. Jak dotąd gest chłopca nie przynosi szczęścia drużynie Chelsea, bo to Betis już w 9. minucie objął prowadzenie po strzale Eza Abde.