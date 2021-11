Tak wygląda tabela drugich miejsc i sytuacja reprezentacji Polski. Ważą się losy barażów

W piątek reprezentacja Polski zapewniła sobie udział w barażach o awans na mistrzostwa świata, które za rok odbędą się w Katarze. Stało się tak dzięki zwycięstwu kadry Paulo Sousy z Andorą (4:1) oraz porażce Albanii z Anglią (0:5).

REKLAMA

Zobacz wideo ANDORA - POLSKA. Przeciwnik rozbity, mamy baraże! Niepewny Szczęsny przy straconym golu

W niedzielę poznaliśmy trzy inne drużyny, które na pewno zagrają w barażach. To Macedonia Północna, Portugalia oraz Szwecja. Macedończycy, dzięki zwycięstwu z Islandią 3:1, utrzymali jednopunktową przewagę nad Rumunią w grupie J.

Wielką sensację w Lizbonie sprawili Serbowie. Dzięki zwycięstwu 2:1 z Portugalią wyprzedzili oni dotychczasowego lidera grupy A, czym zapewnili sobie bezpośredni awans na mundial. Przed meczem obie drużyny miały tyle samo punktów. Porażka sprawiła, że Portugalczycy spadli do baraży.

To może być rywal Polski w barażach. Wygrali! I są w grze o historyczny mundial

Szansy na sensację nie wykorzystali Szwedzi, którzy przegrali z Hiszpanią 0:1. Przed spotkaniem w Sewilli gospodarze mieli punkt przewagi nad Szwedami i zwycięstwo zapewniło im bezpośredni awans na mundial, a Szwedów skierowało do baraży.

Z kim Polacy mogą zagrać w barażach?

Na dziś pewne miejsce w barażach mają: Portugalia, Szwecja, Walia, Czechy, Szkocja, Austria, Rosja, Polska oraz Macedonia Północna. Trzy kolejne reprezentacje poznamy w poniedziałek i wtorek. W poniedziałek dowiemy się, czy w barażach zagrają Włosi, czy Szwajcarzy. Na razie w grupie, w której obie drużyny mają tyle samo punktów, w lepszej sytuacji są Włosi. Mistrzowie Europy mają lepszy bilans bramkowy. W ostatniej kolejce Włosi grają na wyjeździe z Irlandią Północną, a Szwajcarzy podejmą Bułgarów.

We wtorek poznamy komplet zespołów z baraży. W grupie C walczyć o to będą Finlandia oraz Ukraina. Przed ostatnią kolejką Finowie mają 11 punktów i wyprzedzają Ukraińców o dwa punkty. W ostatniej kolejce Finlandia zagra u siebie z Francją, a Ukraina na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną.

Niebywałe! Portugalia zagra w barażach. Katastrofa w 90. minucie

Wielkie emocje czekają nas w grupie G, gdzie o awans bić się będą trzy drużyny. Przed ostatnią kolejką w grupie prowadzi Holandia, która ma 20 punktów. Po 18 punktów mają Turcja i Norwegia. We wtorek Holandia podejmie Norwegię, a Turcja zagra na wyjeździe z Czarnogórą.

Aktualna tabela drugich miejsc:

Portugalia - 8 meczów, 17 punktów, bilans bramkowy: 17-6 (zapewnione rozstawienie) Rosja - 8 meczów, 16 punktów, bilans bramkowy: 14-5 (zapewnione rozstawienie) Szwajcaria - 7 meczów, 15 punktów, bilans bramkowy: 11-2 Szwecja - 8 meczów, 15 punktów, bilans bramkowy: 12-6 Polska - 7 meczów, 14 punktów, bilans bramkowy: 17-8 Walia - 7 meczów, 14 punktów, bilans bramkowy: 13-8 Szkocja - 7 meczów, 14 punktów, bilans bramkowy: 12-7 Macedonia Północna - 8 meczów, 12 punktów, bilans bramkowy: 14-11 Turcja - 7 meczów, 12 punktów, bilans bramkowy: 16-15 Finlandia - 7 meczów, 11 punktów, bilans bramkowy: 10-8

Jako zwycięzcy grup w Lidze Narodów w barażach zagrają też Czechy i Austria. Zespoły pogrubione, to reprezentacje rozstawione w 1. rundzie. Do tabeli należy dodać, że drużynom z grup sześciodrużynowych nie zalicza się punktów zdobytych w meczach z ostatnimi zespołami.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Jak widać, Polacy nie mają jeszcze pewnego rozstawienia w barażach. Do tego potrzebujemy zwycięstwa w poniedziałkowym meczu z Węgrami i utrzymania lepszego bilansu bramkowego od rywali. Rozstawienie sprawia, że 1. rundę baraży gra się na własnym stadionie. O gospodarzu decydującego meczu zdecyduje losowanie. Losowanie baraży odbędzie się w piątek, 26 listopada.