Serbowie wbiegli na murawę, a kamera na Cristiano Ronaldo. Nie do wiary

Serbowie przed spotkaniem mieli tyle samo punktów, ile Portugalia (17), ale gorszy bilans bramkowy (plus 8, Portugalia plus 12). Dlatego w niedzielę potrzebowali zwycięstwa. O tym, że może być o nie niezwykle trudno, przekonali się już w 2. minucie, kiedy gola dla Portugalii strzelił Renato Sanches. Przy dużym udziale Serbów. Konkretnie Nemanji Gudeljego, który w pozornie niegroźnej sytuacji stracił piłkę przed własnym polem karnym.

Najpierw błąd Serbów, później Portugalczyków

Ale Serbowie walczyli. Do końca. I też wykorzystywali błędy - w 33. minucie Rui Patricio powinien obronić strzał Dusana Tadicia. Przepuścił jednak piłkę między rękami i choć jeszcze próbował ją wybijać, zrobił to już za linią bramkową.

Od początku drugiej połowy Serbowie dążyli do zwycięstwa. Grali na dwóch napastników, bo na boisku pojawił się Aleksandar Mitrović. I to właśnie on w 90. minucie strzelił zwycięskiego gola głową, który zapewnił jego drużynie bezpośredni awans na mundial.

Kiedy po kilku minutach sędzia zakończył spotkanie, Cristiano Ronaldo usiadł na murawie i przybitym wzrokiem patrzył na radość Serbów, którzy świętowali na stadionie w Lizbonie. To oni pojadą na mundial. Portugalia być może też, ale będzie musiała o ten awans - jak reprezentacja Polski - powalczyć w marcowych barażach. Tak samo, jak Rosja, Szwecja i Macedonia Północna, które też grały swoje mecze w niedzielę.

Wyniki niedzielnych meczów w el. do MŚ 2022