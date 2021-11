Paulo Sousa zbudował dla reprezentacji Polski kolejnego napastnika. "Everest"

Karol Świderski okazał się być jednym z odkryć Paulo Sousy w trakcie pracy dla reprezentacji Polski. Napastnik PAOKu Saloniki pojawił się na wszystkich zgrupowaniach biało-czerwonych w 2021 roku i do tej pory zagrał we wszystkich spotkaniach. Świderski zdobył w nich pięć bramek oraz zanotował jedną asystę. Częściej dla reprezentacji Polski w tym roku kalendarzowym strzelał tylko Robert Lewandowski (11). Co ciekawe, pięć goli dla polskiej kadry w 2021 roku strzelił też Adam Buksa.

Agent Karola Świderskiego komplementuje jego występy w reprezentacji Polski. "Sousa dał mu wejść na Everest"

Mariusz Piekarski rozmawiał z portalem goal.pl na temat występów Karola Świderskiego w reprezentacji Polski. Agent docenił rolę selekcjonera biało-czerwonych, Paulo Sousy. "Tak naprawdę niewiele osób wierzyło, że Karol może stać się ważną postacią dla reprezentacji. Przecież byli już Lewandowski, Milik oraz Piątek, a Sousa potrafił odkryć kolejnych, chociażby Adama Buksę. Duże uznanie dla Sousy, bo przyjrzał się Karolowi, a potem dopasował go do swojej koncepcji. Paulo pozwolił mu od razu wejść na Everest, jakim jest gra w reprezentacji Polski" - powiedział.

Agent piłkarski uważa, że Karol Świderski jest obecnie drugim napastnikiem w hierarchii Paulo Sousy, tuż za Robertem Lewandowskim. "Co prawda konkurencja jest mocna, ale nikt nie potrafi grać w roli podwieszonego napastnika, tak jak Świderski. Karol jest bardzo mobilny, utrzymuje się przy piłce, bierze dużo gry na siebie i idealnie wpasowuje się w system Paulo Sousy. Wszystkie te cechy są wymagane u zawodników grających na pozycji Karola w kadrze. Mówię to nie dlatego, że jestem jego agentem, ale mówię, jak faktycznie jest" - dodał Piekarski.

Piekarski zdradził też, że sporo klubów jest zainteresowanych pozyskaniem Karola Świderskiego. "Zainteresowanie Karolem zawsze jest duże, ale nie czujemy presji, by zmieniać coś na siłę. Kluby chcące go pozyskać, muszą wyłożyć poważne pieniądze" - stwierdził. W obliczu absencji Roberta Lewandowskiego w meczu z Węgrami należy się spodziewać, że Karol Świderski dostanie kolejną okazję do gry. To spotkanie rozpocznie się 15 listopada o godzinie 20:45. Relacja w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.