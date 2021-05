Nadchodzi rewolucja w świecie piłki nożnej! 166 krajów popiera zmiany w mistrzostwach świata

W ostatnich miesiącach piłkarski świat był świadkiem prób dokonania kilku zmian. Najgłośniej było o planach utworzenia Superligi, które ostatecznie do niczego nie doprowadziły. Kolejna innowacja może dotyczyć mistrzostw świata i niewykluczone, że niebawem futbol reprezentacyjny ulegnie istotnej zmianie.

"Priorytetem będzie sport, a nie reklama"

Pomysł organizacji mistrzostw świata nie co cztery, a co dwa lata już wcześniej przedstawiał były trener Arsenalu Arsene Wenger. Okazuje się, że nie były to słowa rzucone na wiatr. Pomysł ten został poruszony przez prezesa FIFA Gianniego Infantino.

- To sposób na promocję piłki nożnej. Musimy przestudiować, co możemy zrobić, aby stymulować rozwój futbolu, mieć otwarty umysł. Wiemy, co reprezentuje mundial. Musimy zobaczyć, jak wpisuje się to w kalendarz międzynarodowy, wliczając w to mecze eliminacyjne. Kibice chcą oglądać ważne spotkania. Priorytetem będzie sport, a nie reklama - powiedział.

Włoski dziennikarz Tancredi Palmeri poinformował na Twitterze, że 166 ze 188 członków FIFA poparło ideę rozgrywania mistrzostw świata co dwa lata.

Gianni Infantino odrzucił ideę Superligi

Infantino odniósł się również do projektu Superligi i doniesień dziennika "New York Times", który informował, że prezes FIFA początkowo pozytywnie opiniował projekt. Jego późniejsze odrzucenie takiej idei miało z kolei spotkać się z wielkim rozczarowaniem ze strony organizatorów nowych rozgrywek.

- Rozmawiałem z europejskimi klubami i wiedziałem, że taki projekt jest przygotowywany. Było podobnie, kiedy działałem w UEFA. Jako FIFA mamy obowiązek rozmawiać ze wszystkimi, ale nie stoimy za Superligą. W styczniu podpisaliśmy oświadczenie, które wyjaśniało, co o tym myślimy - dodał Infantino.