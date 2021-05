Cudowny gest Hansiego Flicka. Trener Bayernu zaskoczył młodego kibica

85 - w tylu meczach Hansi Flick prowadził Bayern Monachium. W tym czasie udało mu się wygrać 69 spotkań, osiem zremisować i tyle samo przegrać. Co ciekawe: zdobył też siedem tytułów. Niemiec chciał mieć większy wpływ na politykę transferową klubu, jednak władze Bayernu się nie zgodziły, dlatego zastąpi go Julian Nagelsmann z RB Lipsk. W sobotę mecz z Augsburgiem będzie ostatnim dla Flicka w roli szkoleniowca. Część kibiców jest bardzo smutna z tego powodu. Wśród nich chłopiec Max, który odwiedził trening Bayernu.

- Dziękuję za siedem tytułów, panie Flick. Wszystkiego najlepszego - taki napis widniał na jego banerze. Jak informuje "Bild", Flick dostrzegł transparent i w ramach podziękowań wręczył mu piłkę oraz czapkę. Piłkarze także poświęcili trochę czasu kibicom.

Niemiec ma trafić do reprezentacji Niemiec, gdzie po tegorocznych mistrzostwach Europy zastąpi obecnie pracującego z kadrą Joachima Loewa, który już poinformował o swoim odejściu.

- To jasne, że jestem po rozmowach z niemieckim związkiem. Wszyscy wiedzą, co myślę o reprezentacji. Nadal musimy jednak załatwić kilka małych spraw. Jeśli je ustalimy, to możemy to szybko ogłosić. Na razie skupiam się na meczu z Augbsurgiem - powiedział Flick.