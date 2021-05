Media: Wielki transfer Aguero potwierdzony! A to nie koniec hitów

Włoski dziennikarz specjalizujący się w tematyce transferów, Fabrizio Romano, przekazał, że transfer Sergio Aguero do FC Barcelony, o którym już od kilkunastu dni informują hiszpańskie media, rzeczywiście ma już niedługo zostać zrealizowany. Argentyńczyk ma trafić do Katalończyków na dwa kolejne sezony. A to najprawdopodobniej nie jedyny transfer napastnika do klubu.

