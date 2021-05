Zinedine Zidane nie wytrzymał! Gwiazda nie zagra w kluczowym meczu sezonu

To trudny okres dla Edena Hazarda. Po odpadnięciu Realu Madryt z Ligi Mistrzów z Chelsea, byłym klubem skrzydłowego, Belg roześmiany rozmawiał z Kurtem Zoumą i Edouardem Mendym. Te zdjęcia rozwścieczyły hiszpańskich kibiców. Zawodnik później przeprosił, ale nie na wiele się to zdało. Bo wydaje się, że ujęcia ze Stamford Bridge były ostatecznym końcem napastnika na Santiago Bernabeu.

Królewscy mają dość problemów z Hazardem. Trafił on do Madrytu latem 2019 roku za 150 milionów euro, jego utrzymanie kosztuje rocznie 26 milionów euro brutto, jednak na boisku sukcesów nie ma. Piłkarz w niczym nie przypomina gwiazdy Premier League, ma liczne problemy z kontuzjami, a do tego prowadzi niekoniecznie sportowy tryb życia. Spekuluje się, że latem Real będzie mógł go sprzedać nawet za 50 milionów euro. Hazard mógł pomóc drużynie w ostatniej kolejce sezonu i godnie się pożegnać, ale nie wystąpi w starciu z Villarrealem, bo ma problem z udem i nie może trenować z drużyną.

- Czemu Hazarda nie było na treningu? Nie będzie go z nami. Coś mu dolega. To mała sprawa, ale nie chcemy ryzykować. Jeśli dzisiaj nie trenował, to dlatego, że coś mu jest - powiedział Zinedine Zidane na konferencji prasowej. Francuz odniósł się także o plotkach mówiący o jego odejściu. - Znowu pytacie o to samo. Zagramy jutro i tylko to się dla mnie liczy. Potem zobaczymy, bo jest jeszcze czas, by o tym rozmawiać. To dotyczy nie tylko mnie, a całego klubu.

Oprócz Hazarda, nieobecni w sobotę będą: Dani Carvajal, Ferland Mendy, Lucas Vazquez i Toni Kroos.

Mecz o mistrzostwo

To niezwykle ważny mecz, bo Real traci dwa punty do Atletico Madryt, które w 38. kolejce zmierzy się z Valladolid. Oba spotkania rozpoczną się 22 maja o godzinie 18:00. Skoro Hazard nie zagra, to być może już nigdy nie wystąpi w koszulce Realu. Jak informuje hiszpański dziennik "AS", Kylian Mbappe zdecydował się odejść do Realu Madryt. Wątpliwe, by Królewscy mogli zatrudniać obu tych piłkarzy jednocześnie.