Dramat w Sapporo. Nie żyje japoński skoczek

Japonia to jeden z najbardziej uznanych krajów w kontekście budowania historii Pucharu Świata. Jednym z najbardziej utytułowanych skoczków jest Ryoyu Kobayashi, który wygrał 35 konkursów PŚ, a poza tym wygrał dwie Kryształowe Kule czy złoty medal igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2022 r. na skoczni normalnej. Absolutną legendą japońskich skoków jest Noriaki Kasai, który ma 53 lata, a nadal bierze udział w zawodach - Kasai wygrał 17 konkursów Pucharu Świata, ale był też mistrzem świata w lotach. Teraz Japonia pogrążyła się w żałobie.

Utalentowany japoński skoczek nie żyje. Spadł z budynku

Portal jiji.com poinformował, że nie żyje Asahi Sakano, 19-letni skoczek. Sakano spadł z budynku w Sapporo i został przewieziony do szpitala. Tam ostatecznie stwierdzono zgon. W 2024 r. Sakano brał udział w zawodach Pucharu Świata w Sapporo.

"Z przykrością informujemy, że Asahi Sakano, członek klubu narciarskiego Snow Brand Megmilk, zmarł 1 lipca. Chcielibyśmy wyrazić naszą szczerą wdzięczność za wsparcie, którego nam do tej pory udzieliliście" - napisał w komunikacie klub narciarski, do którego należał Sakano.

Sakano był bardzo utalentowanym skoczkiem w Japonii. W 2020 r. zdobył Puchar Burmistrza Sapporo, wygrywając zawody na legendarnej Okurayamie jako 15-latek. - Chcę wygrać igrzyska olimpijskie i chcę być na szczycie świata. Chcę trenować, bym mógł dogonić sportowców rywalizujących w Pucharze Świata - opowiadał wówczas Sakano.

- Chcę sprawdzić swój poziom i uważnie obserwować innych sportowców. Chcę to wykorzystać do samodoskonalenia. W 2023 r., gdy byłem przedskoczkiem, byłem naprawdę sfrustrowany, że nie będę mógł rywalizować. Chciałem tam rzucić sobie wyzwanie - to z kolei słowa Japończyka sprzed zawodów Pucharu Świata w Sapporo w 2024 r. Wtedy Sakano odpadł w kwalifikacjach.

Najlepszym wynikiem Sakano na mistrzostwach świata juniorów był srebrny medal w mikście, który udało się wywalczyć w 2023 r. w kanadyjskim Whistler. Tam też Sakano miał najlepszy indywidualny wynik w juniorskim MŚ, gdy zajął dwunaste miejsce.