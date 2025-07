Gwiazda odchodzi z Rakowa. Zarobią miliony!

Kibice Rakowa Częstochowa mogą być nieco zaniepokojeni stanem środka pola swojego ulubionego klubu. Groźnej kontuzji doznał filar tej drużyny - Władysław Koczerhin, który podczas jednego z treningów zerwał więzadła krzyżowe i uszkodził łąkotkę. Oznacza to, że najprawdopodobniej nie zobaczymy go na boiskach ekstraklasy w nadchodzącym sezonie. Ponadto od jakiegoś czasu pojawiały się plotki, że Gustav Berggren może opuścić ekipę wicemistrzów Polski. Szwedzki dziennik "Aftonbladet" już w czerwcu informował, że usługami pomocnika Medalików jest zainteresowany klub z MLS, a konkretniej New York Red Bulls.

Gwiazda odchodzi z Ekstraklasy. Romano potwierdza

Teraz doniesienia szwedzkich dziennikarzy potwierdził Fabrizio Romano, który specjalizuje się w nowinkach transferowych. "Drużyna MLS NY Red Bulls osiągnęła porozumienie w sprawie transferu Gustava Berggrena z Rakowa za 1,8 mln euro (czyli ponad 7,6 mln zł - przyp, red.). Umowa przypieczętowana, jak donosi Daniel Kristoffersson" - pisze Włoch w serwisie X.

Według doniesień Aftonbladet - testy medyczne Berggrena mają odbyć się w Europie. Po nich piłkarz ma udać się do Stanów Zjednoczonych.

Gustav Berggren trafił do Rakowa Częstochowa w lipcu 2022 roku ze szwedzkiego Hacken. "Medaliki" zapłaciły za niego wówczas 500 tys. euro. Aktualnie serwis Transfermarkt wycenia go na trzy miliony euro. W sumie Szwed rozegrał 105 meczów w barwach częstochowskiego klubu. W tym czasie strzelił pięć goli i dołożył siedem asyst. Jego dotychczasowy kontrakt obowiązywał do 30 czerwca 2026 roku.

W New York Red Bulls grają tacy piłkarze jak Eric Maxim Choupo-Moting - ex zawodnik Bayernu Monachium, czy młodzieżowy reprezentant Polski - Wiktor Bogacz. Tylko w poprzednim sezonie Berggren rozegrał w barwach Rakowa ponad 2800 minut i w Ekstraklasie strzelił dwa gole oraz dorzucił dwie asysty.