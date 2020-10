Niemcy podali nowy termin Klubowych Mistrzostw Świata! Koszmar Bayernu i Lewandowskiego

Bayern Monachium co roku wyjeżdżał na zgrupowanie do Kataru, gdzie cały zespół przygotowywał się do rundy wiosennej. Tym razem jednak będzie inaczej ze względu na wznowienie Bundesligi, które nastąpi już 2 stycznia, po krótkiej świątecznej przerwie. Mistrz Niemiec wygrał Ligę Mistrzów i będzie uczestniczył w Klubowych Mistrzostwach Świata, które nie odbędą się tradycyjnie w grudniu. "Suddedeutsche Zeitung" informuje, że turniej został przesunięty na luty 2021 roku.

Niemieckie media: Termin rozegrania KMŚ zostanie przesunięty o dwa miesiące

Wpływ na to ma pandemia koronawirusa, która nie odpuszcza i opóźniła start wszystkich rozgrywek piłkarskich w sezonie 2020/21. Niemiecka gazeta podaje, że jest również inny powód. Turniej nie może dojść do skutku w grudniu, ponieważ niektóre federacje kontynentalne nie wybrały jeszcze drużyn, które mają startować w KMŚ. FIFA, która jest organizatorem turnieju na bieżąco monitoruje sytuację i rozmawia ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Gospodarzem najbliższych Klubowych Mistrzostw Świata będzie Katar. FIFA pozostaje w dobrych relacjach z arabskim państwem, pomimo tego, że wiele razy był oskarżany o korupcję przy wyborze na gospodarza MŚ 2022.

Dla Bayernu oznacza to bardzo napięty terminarz, na który już wcześniej narzekał m.in. Robert Lewandowski i z tego względu w ostatnim meczu Bundesligi poprosił o zmianę już w 60. minucie. - Dane specjalistów ze sportowych instytutów we Francji, Norwegii i Wielkiej Brytanii, którzy od dawna zajmowali się badaniem obciążeń sportowców, są w kilku kwestiach zgodne. Już dekadę temu amerykański "Journal of Sports Medicine" publikował ciekawe badania dotyczące funkcjonowania piłkarzy w Europie w systemie jednego i dwóch meczów w tygodniu. Zdolności ich organizmu do wysiłku i parametry, które uzyskiwali w częstszych występach, były podobne: przy dwóch meczach nie zmniejszał się zbytnio ani pokonywany przez nich dystans meczowy, ani m.in. odległości przebiegane w sprincie i sama liczba tych sprintów. Dane znacząco różniły się dopiero w przypadku informacji o urazach i kontuzjach. Z 4,1 przypadków problemów zdrowotnych notowanych na 1000 godzin meczowej pracy do aż 25,6 gdy pojawiała się ona co kilka dni. "Czas regeneracji między dwoma meczami następującymi w odstępie 72 lub 96 godzin wydaje się odpowiedni, by podtrzymać pożądany poziom sprawności zawodników, ale nie jest wystarczający, aby utrzymać niski wskaźnik kontuzji" - podsumowali autorzy raportu monitorującego dwa sezony - pisał Kacper Sosnowski w swoim tekście >>

KMŚ są rozgrywane zamiast Pucharu Interkontynentalnego. Uczestniczą w nim mistrzowie każdego kontynentu. Zespołu z Europy i Ameryki Południowej dołączają do rywalizacji od fazy półfinałowej, natomiast pozostałe drużyny z Afryki, Azji, Oceanii czy też Ameryki Północnej zaczynają zmagania od wcześniejszych faz. W 2019 roku KMŚ został Liverpool.