Arkadiusz Milik podjął decyzję ws. transferu wraz z Napoli! Są szczegóły spotkania

Kilka miesięcy temu Arkadiusz Milik usłyszał od prezesa Napoli, że albo przedłuży kontrakt, który wygasa latem 2021 roku, albo już nie zagra w błękitnych barwach. Milik nie zdecydował się na podpisanie umowy, ani nie opuścił klubu, więc Napoli wykreśliło go z listy piłkarzy, którzy mogą grać w Serie A i w Lidze Europy. Wszystko jednak wskazuje, że Milik już w styczniu zmieni barwy klubowe.

Koniec sporu Milika z Napoli? Media informują o porozumieniu

Specjalne spotkanie agentów Milika z szefami Napoli. Ustalono warunki odejścia

W piątek doszło do spotkania przedstawicieli polskiego piłkarza z władzami Napoli. Przekazali oni prezesowi Aurelio De Laurentiisowi i dyrektorowi generalnemu Chiavellemu, że Milik jest gotowy na odejście w styczniu. Polak miał zapowiedzieć gotowość rozpatrzenia ofert, które pojawią się w zimowym oknie transferowym. To dla Napoli świetna wiadomość, ponieważ klub będzie miał ostatnią szansę na zarobek na 26-latku. - Milik w ten sposób nie wykorzysta swojej sytuacji i nie odejdzie za darmo - czytamy na gianlucadimarzio.com.

Tym razem Napoli Milikowi problemów robić już nie powinno - jeśli nie odejdzie on bowiem w styczniu, w lipcu przeniesie się do innego zespołu za darmo. Jego aktualna umowa obowiązuje do końca czerwca 2021 roku, a piłkarz nie zgodził się na jej roczne przedłużenie (Napoli złożyło taką propozycję, by mieć mocniejszą pozycję na rynku transferowym).

Milik jest piłkarzem Napoli od sierpnia 2016 roku. Wówczas włoski klub zapłacił za niego Ajaksowi 32 mln euro. Przez nieco ponad cztery lata reprezentant Polski rozegrał w barwach neapolitańczyków 122 mecze, w których strzelił 48 goli i zaliczył pięć asyst.

Na razie nie wiadomo, ile zimą Napoli będzie chciało za Milika. Portal Transfermarkt wycenia jego wartość na 27 mln euro.