Polak przebija Jordana i Ronaldo. Majątek liczony w miliardach

Sportowa przygoda Michała Sołowowa rozpoczęła się w latach wczesnej młodości kierowcy, który tuż po zdaniu egzaminu na prawo jazdy rozpoczął starty w imprezach rangi amatorskiej. Profesjonalne starty Sołowow rozpoczął dość późno, bo w 2001 roku - w wieku 34 lat. Pierwszy sukces w karierze kierowcy odniósł w 2004 roku, kiedy wywalczył tytuł II wicemistrza Polski w grupie N. W ramach Mistrzostw Europy został sklasyfikowany na czwartej pozycji.

Michał Sołowow jest bogatszy niż Michael Jordan i Cristiano Ronaldo!

W 2008 roku Sołowow został wicemistrzem Europy w rajdach samochodowych. Szóste w historii polskiej motoryzacji miejsce na podium na Starym Kontynencie Sołowow zdobył rzutem na taśmę na kończącym cykl Rallye d'Antibes we Francji. Ostatni raz wicemistrzem Europy był w 2002 roku Janusz Kulig, tragicznie zmarły dwa lata później. - Czy za pieniądze w tym sporcie da się kupić wszystko? Nic nie da się kupić! Jestem tego doskonałym przykładem. Przecież gdyby się dało, tobym po prostu kupił najlepszy niezawodny sprzęt - mówił wtedy Michał Sołowow w rozmowie z kielecką "Wyborczą".

W marcu tego roku "Forbes" jak co roku opublikował listę 100 najbogatszych Polaków. Wartość ich majątków w ciągu roku zwiększyła się o 38 mld zł, czyli ponad 15 proc., i osiągnęła poziom 286 mld. Numerem jeden w tym zestawieniu znów był Michał Sołowow (pozycję tę utrzymuje od 2020 roku!). Kielczanin może poszczycić się majątkiem w kwocie 27,25 mld zł, co oznacza wzrost 5,4 proc. rok do roku. Wciąż aktywny kierowca rajdowy wyprzedza na liście najbogatszych sportowców takie gwiazdy jak: jednego z najlepszych piłkarzy świata Cristiano Ronaldo, byłego znakomitego koszykarza Michaela Jordana i utytułowanego golfistę Tigera Woodsa.

Niespełna 52-letni biznesmen od początku związał się z budownictwem. Pracował w spółdzielni studenckiej Żaczek, malował ściany i wykładał podłogi. - Pierwszy biznes rozkręcił jeszcze w liceum, kiedy prowadził sklepik z bułkami, pączkami i oranżadą. Podczas studiów w wakacje dorabiał w warsztatach samochodowych w Niemczech. Z zaoszczędzonymi pieniędzmi najpierw wszedł na rynek budowlany, a następnie deweloperski - pisał Przegląd Sportowy w marcu tego roku.

W 1988 roku Sołowow założył firmę Mitex, którą 14 lat później sprzedał francuskiemu koncernowi Eiffage jako największy budowlany koncern w Polsce. Do tego deweloperskie Echo Investment z coraz większymi galeriami handlowymi nie tylko w kraju: Cersanit, Barlinek, Synthos.

- To perfekcjonista, uwielbia pracować. I wszystko, co robi, stara się robić jak najlepiej - mówią osoby z otoczenia Sołowowa. Nie tylko w biznesie, też w sporcie. Po przygodzie z koszykówką, gdy w czasach prosperity tej dyscypliny w Polsce dał Kielcom ekstraklasę, postanowił sam spróbować wyczynu. Uznał, że skoro bardzo dobrze opłacani koszykarze nie potrafią odwdzięczyć się dobrą postawą, nie musi ich utrzymywać. I rozwiązał zespół. Wrócił do pasji z młodości, czyli ścigania się samochodem - pisał w 2014 roku Piotr Rozpara, dziennikarz "Wyborczej".

Co robi teraz Sołowow? Wciąż się ściga, ale skoncentrowany jest przede wszystkim na trzech branżach: sektorze chemicznym (Synthos), podłóg drewnianych (Barlinek), płytek i ceramiki sanitarnej (Cersanit).

- Największym aktywem jest Synthos - pracuje dla 17 spośród 20 największych producentów opon na świecie, przetwarza dwa mln ton chemikaliów. Inwestuje także w spółki handlowe, technologie oraz odnawialne źródła energii. Jego grupa przemysłowa skupia 15 spółek, zatrudnia ok. 16 tys. pracowników - dodawał "Przegląd Sportowy".

Jak na tle Sołowowa wygląda majątek polskich sportowców? Majątek Anny i Roberta Lewandowskich to niecałe 700 mln złotych, a np. Iga Świątek zarobiła dotychczas tylko ponad 90 mln.