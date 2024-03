Sceny na HMŚ w Glasgow! Ależ pech rywali. Polacy skorzystali

Niedziela jest ostatnim dniem halowych mistrzostw świata w Glasgow. Pierwszy i jak na razie jedyny medal dla Polski zdobyła w biegu na 60 m Ewa Swoboda, potem z bardzo dobrej strony w eliminacjach pokazała się Pia Skrzyszowska. Na sukces liczyła również męska sztafeta 4x400 m.

Męska sztafeta 4x400 m z problemami, ale wystąpi w finale w Glasgow

Polacy w składzie: Patryk Grzegorzewicz, Maksymilian Szwed, Daniel Sołtysiak i Mateusz Rzeźniczak w swoim biegu półfinałowym rywalizowali z Portugalczykami, Czechami oraz Holendrami. Na pierwszej zmianie był Grzegorzewicz i po tym, jak przekazał pałeczkę Szwedowi, Polska była druga (za Czechami). Tę pozycję utrzymała, gdy do rywalizacji wszedł Sołtysiak, ale na ostatniej zmianie byli ostatni. Tyle że po chwili Czesi zgubili pałeczkę i Polacy byli trzeci. Rzeźniczak na finiszu nie zdołał odrobić strat i polska sztafeta skończyła jako trzeci z czasem 3:06,74. Mimo to awansowała do finału jako jedna ze "szczęśliwych przegranych".

Wyniki półfinałowej rywalizacji sztafet na HMŚ w Glasgow

1. Stany Zjednoczone - 3:05,56 (awans)

2. Belgia - 3:06,27 (awans)

3. Holandia - 3:06,47 (awans)

4. Portugalia - 3:06,57 (awans)

5. Polska - 3:06,74 (awans)

6. Kenia - 3:06,96 (awans)

7. Słowacja - 3:09,21

Czesi - nie ukończyli

Czesi najprawdopodobniej zdecydują się na złożenie protestu, argumentując to błędem rywali przy zmianie. Trudno powiedzieć, czy zostanie on rozpatrzony na ich korzyść. Jeśli tak się stanie, być może i oni staną przed szansą walki o medale.