Fenomenalny bieg Ewy Swobody! Mamy medal mistrzostw świata

W Glasgow trwają Halowe Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce. Ewa Swoboda podczas sobotniego półfinału ustanowiła nowy rekord Polski na 60 m (6,98). Niewiele brakowało, a Swoboda pobiłaby nawet rekord świata. Obecnie należy on do Rosjanki Iriny Priwałowej, która w 1993 roku w Madrycie przybiegła na metę z czasem 6,92 sekundy.

Ewa Swoboda ze srebrnym medalem!

Swoboda do finału przystąpiła jako jedna z faworytek do medalu. Ukończyła rywalizację na drugim miejscu i zdobyła halowe wicemistrzostwo świata! Ukończyła zmagania w równe siedem sekund. Zwyciężyła w czasie 6,98 s Julien Alfred z St. Lucia, a brąz przypadł Włoszce Zaynab Dosso.

Jak przekazał portal Athletic News, to pierwszy medal dla Polski w historii tej dyscypliny. "To pierwszy medal Polaków na tych zawodach, a także pierwsze podium Polki lub Polaka w tej konkurencji w 40-letniej historii halowych mistrzostw globu" - czytamy.

Po zakończeniu biegu Swoboda przyznała, że po cichu liczyła na złoto. Na jej twarzy pojawiły się jednak łzy wzruszenia. - Liczyłam, że wygram. Byłam na to gotowa. Ale cieszę się, odbiłam sobie ten Belgrad. Mocne 3 biegi dziś były, dałam radę. Jest medal, jest srebro, jest fajnie. Chciałam być mistrzynią. Mam nadzieję, że ten niedosyt da kop do roboty. Za bardzo się spięłam, za bardzo chciałam. No trudno, zmęczyłam się. Jestem w innym miejscu niż kilka lat temu. Wiem, po co tu jestem - by zdobywać medale. Mam nadzieję, że przyniosę Wam więcej tego, więcej radości. Widzimy się w lato - powiedziała w rozmowie z TVP Sport.

Krążek Swobody to pierwszy medal Polaków w Glasgow. Rywalizacja potrwa do niedzieli.