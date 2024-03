Ewa Swoboda dokonała niewiarygodnego. Mamy nowy rekord Polski! [WIDEO]

Ewa Swoboda wygrała półfinałowy bieg na 60 metrów podczas halowych mistrzostw świata w Glasgow i awansowała do wielkiego finału. To jednak nie wszystko, ponieważ osiągnęła przy tym niewiarygodny czas. Nie dość, że ustanowiła nowy rekord Polski, a ponadto najlepszy w tym roku czas na świecie, to przeszła do historii półfinałów HMŚ. Sensacyjne informacje przekazał również Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

