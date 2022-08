Pobił rekord świata na 100 m. I jeszcze "błysnął" przed metą. "Przepraszam" [WIDEO]

W Cali trwają obecnie mistrzostwa świata do lat 20 w lekkoatletyce. Podczas biegu na 100 metrów pochodzący z Botswany Letsile Tebogo pobił rekord świata w tej kategorii wiekowej. Zawodnik dobiegł na metę w 9.91 sekundy. Podium uzupełnili Bouwahjgi Nkrumie z Jamajki (10,02) oraz Benjamin Richardson z RPA (10,12). Co ciekawe poprzedni rekord (do lat 20) również należał do Botswańczyka. Ustanowił go podczas niedawno zakończonych mistrzostw świata w Eugene. Wówczas ukończył bieg w 9.94 sekundy.

REKLAMA

Zobacz wideo Szpilka do trenera w szatni: "On mnie nie zamroczył". Kulisy gali KSW 71

Tebogo pobił rekord na 100 metrów i zadrwił z rywali. "Przepraszam, jeśli ktoś uznał to za brak szacunku"

Tebogo zaskoczył wszystkich nie tylko rekordowo krótkim czasem, w jakim pokonał trasę, ale także swoją reakcją. Zawodnik jeszcze przed metą zaczął się cieszyć i drwić z rywali wymachując w ich kierunku palcem. W podobnym stylu wygrane wyścigi celebrował także Usain Bolt.

Po dobiegnięciu na metę Tebogo wypowiedział się na temat swojej cieszynki. - Jeśli ktoś wziął to za brak szacunku, naprawdę przepraszam. Chciałem przypomnieć wszystkim o tym, co robił kiedyś Usain Bolt. To mój idol. Podziwiam go. Bardzo chciałbym go poznać - powiedział Tebogo, cytowany przez World Athletics.

Piotr Lisek odpowiedział mistrzowi olimpijskiemu: Nie wie, o czym mówi

Botswańczyk skomentował także przebieg rywalizacji. - Widziałem, że rywale się mnie bali, ale ja też się bałem. Kiedy wystrzelił pistolet, musiałem się upewnić, że to będzie najlepszy bieg mojego życia. I tak też się stało. Nie planowałem takiej celebracji, ale gdy tylko zrobiłem pierwszy krok, wiedziałem, że wygram. Nie martwiłem się o czas - dodał.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Podczas trwających mistrzostw świata juniorów Polacy do tej pory mogą się pochwalić jednym medalem. W pchnięciu kulą brązowy krążek zdobyła Zuzanna Maślana. Polka osiągnęła wynik 16,06 metra, co stanowi jej rekord życiowy. Poprzedni wynosił 15,68 metra.

Majewski reaguje na słowa Sułek i Kiełbasińskiej. "Czujemy się odpowiedzialni"