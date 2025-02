Jeremy Sochan ogłosił! Chodzi o grę dla reprezentacji Polski

Polska, Cypr, Finlandia i Łotwa - to gospodarze tegorocznego EuroBasketu. Nasz kraj dostąpił zaszczytu organizacji mistrzostw Europy po raz trzeci w historii. Wcześniej Polska organizowała EuroBasket w 1963 i 2009 r. Za pierwszym razem Polska zajęła drugie miejsce, co do dziś pozostaje najlepszym wynikiem polskiej koszykówki w tych rozgrywkach.

- Możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy w stu procentach gotowi. W sierpniu wszystko będzie dopięte na ostatni guzik - opowiadał Grzegorz Bachański, czyli prezes Polskiego Związku Koszykówki (cytat za: sportmarketing.pl). Przed nami szósta edycja EuroBasketu, w której wystąpią 24 drużyny, podzielone na cztery grupy.

W związku ze zbliżającym się EuroBasketem zaczęły pojawiać się pytania, czy w tym turnieju na pewno wystąpi Jeremy Sochan. Do tej pory zawodnik San Antonio Spurs zagrał dwa mecze w biało-czerwonych barwach. Ostatnio Sochan przedłużył kontrakt ze Spurs co najmniej do końca sezonu 25/26. Czy wystąpi w Polsce na EuroBaskecie?

Sochan zabrał głos ws. występu na EuroBaskecie. "Podekscytowany"

Sochan udzielił wywiadu TVP Sport po Meczu Gwiazd NBA. Jak odniósł się do pytania o możliwy występ na EuroBaskecie? - Na pewno, na pewno mnie zobaczycie. Zawsze mówię, że jak ze zdrowiem będzie dobrze, to będę grał w kadrze. Mam nadzieję, że ten czas szybko minie. Rozmawiałem z kilkoma zawodnikami z NBA i mówili, że przyjadą na EuroBasket. Myślę, że zaprezentujemy się dobrze. Jestem podekscytowany, że ten turniej będzie w Polsce. Zobaczymy, jak będzie, ale na pewno będę gotowy - powiedział.

Sochan zdradził, że klub już wie o jego planach. - Już trochę rozmawialiśmy, bo trzeba sprawdzić rozpiskę meczów, zobaczyć, kiedy będę w San Antonio, kiedy w Europie, kiedy będę miał chwilę wakacji. Nic konkretnego na razie nie ustaliliśmy. Oni już wiedzą, że będę grał. Myślę, że przyjdzie ze mną "fizjo", trener od motoryki. Ludzie z klubu będą tu ze mną - dodał.

Sochan odniósł się też do faktu, że Polska musi grać w eliminacjach do EuroBasketu, mimo że jest gospodarzem imprezy. - Na pewno mentalnie będzie trochę inaczej, bo wiesz, że masz już awans. Dla mnie i całej kadry te mecze dają "coś". Możesz sprawdzić różne taktyki, ustawienia. Mecze są ważne, aby pracować nad zgraniem. Może tego nie widać po wyniku, ale wszystko jest ważne i na pewno zawodnicy też tak myślą. Kiedy jesteś z kadrą, musisz mieć w sobie pasję i koncentrację - podsumował.

Trzy lata temu podczas EuroBasketu Polska zajęła czwarte miejsce po porażce 69:82 z Niemcami. Zdecydowanie największym zaskoczeniem było wyeliminowanie Słowenii w ćwierćfinale (90:87), gdzie w składzie rywali brylował Luka Doncić, obecny zawodnik Los Angeles Lakers.

Turniej finałowy EuroBasketu odbędzie się w dniach 27 sierpnia - 14 września 2025 r. Relacje tekstowe na żywo z meczów Polaków w EuroBaskecie w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.