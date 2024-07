Koniec! Oto miejsce Kwiatkowskiego w klasyfikacji generalnej Tour de France

111. edycja Tour de France przyniosła sporą zmianę w porównaniu do poprzednich lat. Zamiast tradycyjnego etapu przyjaźni z metą na Polach Elizejskich w Paryżu, odbyła się jazda na czas na liczącym 33,7 kilometra odcinku z Monako do Nicei. To ona miała zadecydować o tym, kto zatriumfuje w klasyfikacji generalnej.

Zdecydowanym faworytem był Słoweniec Tadej Pogacar, który po 20. etapie miał aż 5 minut i 14 sekund przewagi nad drugim Duńczykiem Jonasem Vingegaardem. Mimo zajęcia trzeciego miejsca na 18. etapie bardzo daleko od czołówki był Michał Kwiatkowski, który walczył najwyżej o poprawienie miejsce w klasyfikacji generalnej.

Polak wyjechał na trasę jako 89. kolarz (na 141), ale nie był to jego udany występ. Słabo spisał się przede wszystkim ma na odcinku z Monako do La Turbie (tam był pierwszy punkt pomiaru czasu). Później radził sobie trochę lepiej, ale i tak dojechał do mety z czasem 54:05 i uplasował się poza czołową setką.

Już wtedy na prowadzeniu był Kolumbijczyk Harold Tejada, który startował jako 67. i uzyskał rezultat 48:14. Zmiana lidera nastąpiła dopiero wtedy, gdy zawodnicy z czołówki klasyfikacji generalnej minęli drugi punkt pomiaru czasu (w Col d'Eze). Tejdę wyprzedził Derek Gee, którego błyskawicznie zdetronizował Matteo Jorgenson. Pod koniec prowadzenie przejmowali Remco Evenepoel oraz Jonas Vingegaard, ale ostatnie słowo należało do Pogacara.

Wyniki 21. etapu Tour de France 2024

1. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates) - 45' 24''

2. Jonas Vingegaard (Dania/Team Visma) + 01' 03'

3. Remco Evenepoel (Belgia/Soudal Quick-Step) + 01' 14''

4. Matteo Jorgenson (USA/Team Visma) + 02' 08''

5. Joao Almeida (Portugalia/UAE Team Emirates) + 02' 18''

6. Derek Gee (Kanada/Israel - Premier Tech) + 02' 31''

7. Mikel Landa (Hiszpania/Soudal Quick-Step) + 02' 41"

8. Harold Tejada (Kolumbia/Astana Qazaqstan Team) + 2' 50''

9. Santiago Buitrago (Kolumbia/Bahrain Victorious) + 02' 53''

10. Adam Yates (Wielka Brytania/Jayco AlUla) + 02' 56''

...

128. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos Grenardiers) + 08' 41''



Wyniki niedzielnego etapu nie miały większego wpływu na klasyfikację generalną. Wygrał Pogacar, który skompletował wyjątkowy dublet - w maju wygrał klasyfikację generalną Giro d'Italia (to pierwsza taka sytuacja od 1998 r.). I stanie przed wyjątkową szansą, aby zostać pierwszym kolarzem w historii, który w jednym roku wygra trzy wielkie toury - Vuelta a Espana odbędzie się na przełomie sierpnia i września.

Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej zajął Jonas Vingegaard, który wygrał dwa poprzednie TdF. Duńczyk i Słoweniec zdominowali francuski wyścig, w czterech ostatnich latach zamieniają się na pierwszym i drugim miejscu.

