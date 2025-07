Była 18:32, gdy Borussia Dortmund napisała o Błaszczykowskim

Jakub Błaszczykowski miał długą i owocną karierę, ale w najlepszej formie znajdował się właśnie w czasach gry w Borussii Dortmund. Do wielokrotnego mistrza Niemiec trafił w 2007 roku i spędził w nim dziewięć lat. Gdy drużynę prowadził Jurgen Klopp, cieszył się z ligowego tytułu czy miał okazję wystąpić w finale Ligi Mistrzów. Kibice zapamiętali go nie tylko ze względu na piłkarskie umiejętności, ale charakter i oddanie do klubowych barw.

Jakub Błaszczykowski znowu w roli głównej w Borussii Dortmund

Nic więc dziwnego, że obecnie Polak (podobnie jak zresztą Łukasz Piszczek, który grał w Niemczech jeszcze dłużej) jest jednym z najlepiej wspominanych piłkarzy Borussii z ubiegłej dekady. Dzisiaj niespodziewanie klubowe social media wynotowały ciekawy fakt. I przypomniały swoim kibicom, że Błaszczykowski rozpoczął treningi w Dortmundzie dokładnie 18 lat temu. "Jeden z nas" - czytamy w poście opublikowanym o 18:32 na portalu "X".

Obecnie Borussia Dortmund przygotowuje się już do sezonu Bundesligi, po tym, jak przygodę w Klubowych Mistrzostwach Świata zakończyła na ćwierćfinale. Błaszczykowski w żółto-czarnych barwach rozegrał 197 meczów, w których strzelił 27 bramek. Był też wybierany przez kibiców jako "piłkarz roku" w niemieckim klubie. Ostatni sezon (2015/2016) jako zawodnik Borussii spędził na wypożyczeniu we włoskiej Fiorentinie, a w kolejnych latach grał jeszcze w VfL Wolfsburg oraz Wiśle Kraków. Karierę piłkarską oficjalnie zakończył w 2023 roku.