Historyczny wyczyn Polaków. Dokonali tego jako pierwsi w dziejach!

K2, czy inaczej Czogori, uznawana jest na jedną z najtrudniejszych do zdobycia gór świata. Szczyt wznoszący się w paśmie Karakorum na wysokość 8611 m n.p.m. na granicy Chin i Pakistanu jest drugim co wielkości na świecie zaraz po Mount Everest (8848 m n.p.m.). Jak się okazuje, problemy sprawia nie tylko wspinaczom. Dla pilotów szybowników pozostawał wręcz niezdobyty... aż do soboty. Dokładnie o godz. 16:50 czasu miejscowego, a 13:50 polskiego zmieniała to dwójka Polaków.

Polacy jako pierwsi przelecieli szybowcem nad K2! "Tego nikt nie doświadczył"

Wtedy to nad K2 przelecieli Sebastian Kawa i Sebastian Kot Lampart, którzy przybyli, by popularyzować szybownictwo w rejonie Karakorum. Przy okazji dokonali rzeczy historycznej. - Nie planowaliśmy tego - przyznał Kawa na antenie Polsat News. - Myśmy się tam czuli naprawdę szczęśliwi. Widoki, które nas otaczały, były naprawdę niesamowite. Tego, podejrzewam, nikt nie doświadczył. Widzieliśmy wszystkie ośmiotysięczniki dookoła - opowiadał.

Osiągnięcia polscy piloci dokonali przy użyciu szybowca Schleicher ASH-25, który na zmianę mogą pilotować dwie osoby. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu wprowadzili maszynę w tzw. lot falowy, czyli lot z wykorzystaniem prądów wznoszących, jakie powstają w atmosferze, gdy masy powietrza napotykają na przeszkodę terenową. To właśnie to zjawisko sprawiło, że dali radę uzyskać tak ogromną wysokość.

Historyczna osiągnięcie Sebastiana Kawy. Opowiedział, jak tego dokonał. "Dość szczęśliwie"

- Jeszcze przed górą K2, zanim do niej dolecieliśmy, wznieśliśmy się na 9 100 metrów. I to było zjawisko fali za kolejną bardzo ciekawą górą, Maszerbrum. Tak więc ten dzień był zupełnie nieplanowany. Mieliśmy dolecieć tylko do tych południowych gór, ale potem okazało się, że najpraktyczniejszym sposobem na powrót do lotniska, będzie wznieść się nad chmury, ponieważ zrobiło się zbyt gęsto. Znaleźliśmy tę falę dość szczęśliwie i to pozwoliło nam dolecieć na K2 - tłumaczył Kawa w programie "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN 24.

Sebastian Kawa to jeden z najbardziej utytułowanych szybowników świata. W dorobku ma aż 18 złotych medali mistrzostw świata. W przeszłości latał również nad Himalajami, w tym nad Mount Everest.