Była 18:04, gdy Grosicki opublikował mocny wpis w mediach społecznościowych

Pogoń Szczecin szykuje się do pierwszego pełnego sezonu z nowym właścicielem - Alexem Haditaghim. A ten od początku nie ukrywał mocarstwowych planów związanych z klubem. Dlatego też latem poczyniono kilku wzmocnień. Do Szczecina trafiło m.in. trzech piłkarzy z Afryki - Mor Ndiaye z Senegalu, Nigeryjczyk Paul Mukairu oraz Gambijczyk Musa Juwara. Te ruchy nie spodobały się jednak części miejscowych kibiców.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki nie wytrzymał! Odpowiada hejterom: To są największe leszcze [To jest Sport.pl]

Pogoń Szczecin reaguje na skandaliczne wpisy kibiców. Grosicki też zabrał głos. "Stoję murem"

Niektórzy zaczęli nawet publikować w internecie obraźliwe komentarze pod adresem nowych piłkarzy, również o zabarwieniu rasistowskim. Na sytuację błyskawicznie zareagowały władze Pogoni. W środę opublikowały nawet obszerny komunikat podpisany przez wiceprezesa Tana Keslera. Ostrzegano w nim szczecińskich fanów, że "wszelkie rasistowskie komentarze lub posty zostaną usunięte z przestrzeni publicznej", a ich autorzy będą blokowani w mediach społecznościowych klubu. Winni mają być także zidentyfikowani i otrzymać dożywotni zakaz wstępu na stadion.

Wkrótce do sprawy odniósł się także Kamil Grosicki, który zwrócił się do kibiców poprzez media społecznościowe. - Jako kapitan zespołu chcę jasno powiedzieć: w naszym klubie nie ma miejsca na rasizm. Słowa te kieruje do niewielkiej grupy marginesu tych, którzy ostatnio publikowali w sieci rasistowskie komentarze pod adresem naszych nowych zawodników. Nie akceptuję takich zachowań. Pogoń to klub otwarty, szanujący różnorodność i ludzi, niezależnie od ich pochodzenia. Stoję murem za naszymi nowymi zawodnikami, to świetni piłkarze i wartościowi ludzie. Chcemy budować silny, zgrany zespół, a do tego potrzebne jest wsparcie, nie podziały - rozpoczął we wpisie opublikowanym o 18:04.

Grosicki apeluje do fanów Pogoni. "Szanujmy się nawzajem"

W dalszej części zaapelował także o zaufanie do nowych władz Pogoni. - Wiem, ile serca i pracy wkładają w ten klub. Ich celem jest jedno: sprawić, by Pogoń Szczecin stała się wielka. Zrobili już wiele i robią wszystko, byśmy mogli wreszcie sięgnąć po pierwsze trofeum w historii klubu - zapewniał.

Na koniec wrócił do tematu przybyłych graczy. - Do zespołu dołączyli nowi, jakościowi zawodnicy, którzy mają nam w tym pomóc. Atmosfera w drużynie jest świetna, wszyscy jesteśmy zjednoczeni i skupieni na jednym celu. Wiem, że mamy najlepszych kibiców w Polsce. Jesteście z nami zawsze, czy to przy Twardowskiego czy na wyjazdach. Dziękuję Wam za to. I proszę, szanujmy się nawzajem, wspierajmy się, tak jak my robimy to wewnątrz zespołu - podsumował.