Niewiarygodne, co gwiazdor kina zrobił na meczu Djokovicia! Wszystko nagrali

W tym roku podczas Wimbledonu tradycyjnie na trybunach mieliśmy prawdziwą plejadę gwiazd. Piosenkarka Olivia Rodrigo, aktor i legenda amerykańskiego wrestlingu John Cena, Nick Jonas z zespołu "Jonas Brothers", czy laureat Oscara za rolę Stephena Hawkinga w "Teorii wszystkiego" Eddie Redmayne. To tylko niektóre słynne nazwiska, które pojawiły się wśród publiczności najsłynniejszego turnieju wielkoszlemowego na świecie.

Brytyjski gwiazdor odpłynął podczas meczu. Ewidentnie go nie porwał

W środowe popołudnie 9 lipca do tego grona dołączył brytyjski aktor Hugh Grant. Charles z filmu "Cztery wesela i pogrzeb" czy Daniel Cleaver z "Dziennika Bridget Jones" pojawił się na meczu ćwierćfinałowym Novaka Djokovicia z Flavio Cobollim, co sprawnie wyłapały kamery, które kilka razy go pokazywały. Jednak jedno z ujęć stało się hitem w sieci i zdecydowanie świadczy o tym, że aktorowi mecz chyba się za bardzo nie podobał. Pokazano bowiem, że Grant... zasnął.

Grant jak... Djoković?

Stało się to konkretnie w trakcie tie-breaka w pierwszym secie. Moment teoretycznie emocjonujący, ale jak widać nie dla każdego, bo kamera pokazała 64-latka w kompletnym bezruchu, ewidentnie wyglądającego jakby spał. Ujęcie to szybciutko obiegło Internet, a reakcje były różne. Niektórzy rozumieli aktora, twierdząc, że im widowisko zaserwowane przez Włocha i Serba też się nie podoba. Inni uznali, że ubiór Brytyjczyka (pełny garnitur z krawatem i okularami przeciwsłonecznymi) sugerował raczej pójście na pogrzeb, a nie mecz tenisa. Zaś jeszcze inni porównali go do... Djokovicia.

To dlatego, że Serb również nieco przespał końcówkę pierwszej partii. Wspomnianego tie-breaka z Cobollim przegrał 6:8. Ale już kolejne dwie partie wygrał 6:2 i 7:5, podobnie zresztą jak kolejną (6:4). Serb awansował do półfinału i zagra z Jannikiem Sinnerem.