Polsat podjął decyzję ws. półfinałowego meczu Świątek!

Fani tenisa znad Wisły z nie tak bardzo odległych czasów Agnieszki Radwańskiej trzykrotnie mieli okazję oglądać Polkę w półfinale Wimbledonu. Dwukrotnie kończyli smutni (w 2013 i 2015 roku), ale w 2012 roku nasza rodaczka pokonała Andżelikę Kerber i zameldowała się w przegranym ostatecznie finale z Sereną Williams. Iga Świątek jak dotąd nie była w stanie dotrzeć tak daleko, trawa zdecydowanie nie była jej ulubioną nawierzchnią. I zapewne wciąż nią nie jest, ale w tym roku Polka znalazła sposób na trawiastego demona.

Od 2015 roku nie widzieliśmy takiego meczu

Po raz pierwszy w karierze Świątek zagra o finał. Pierwszą okazję na awans do półfinału zmarnowała w 2023 roku, gdy w ćwierćfinale zatrzymała ją Elina Switolina. Tym razem Ludmiła Samsonowa już tego nie dokonała. Nasza reprezentantka pokonała Rosjankę 6:2, 7:5 i może się szykować na piąte w karierze starcie z Belindą Bencić. Szwajcarka niespodziewanie ograła po dwóch tie-breakach Mirrę Andriejewą i także wyśrubowała rekord życiowy na Wimbledonie. Wiemy już, w jaki dzień i oraz o której godzinie mniej więcej rozpocznie się to spotkanie. Jednak teraz dodatkowe wieści, bardzo dobre wieści, kibicom przekazała stacja Polsat transmitująca londyńskie zmagania.

Dobre wieści dla fanów. Za obejrzenie Świątek nie zapłacą ani grosza

W przeciwieństwie do poprzednich meczów Igi Świątek na tegorocznym Wimbledonie, jej półfinałowe starcie będzie transmitowane nie tylko na Polsacie Sport, jak wcześniej, ale także na otwartym kanale Polsatu. Oznacza to, że nie trzeba będzie niczego kupować, żadnego pakietu, by obejrzeć hitowy mecz z udziałem Polki.

Starcie Igi Świątek z Belindą Bencić odbędzie się w czwartek 10 lipca jako drugie na korcie centralnym od godziny 14:30 (czasu polskiego, bo przypomnijmy, że w Anglii nasza 14:30 to 13:30). Poprzedzi je drugi żeński półfinał Aryna Sabalenka - Amanda Anisimowa. Oznacza to, że Polka i Szwajcarka powinny się pojawić na korcie nie wcześniej niż około 16:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.