Stanowski ostro po wywiadzie Szczęsnego. Wojewódzki przekroczył granice

- Co mnie obchodzi, co piłkarz ma do powiedzenia o polityce? - mówił wprost Wojciech Szczęsny w wywiadzie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim. Popularny prezenter telewizyjny za wszelką cenę chciał "wyciągnąć" z bramkarza reprezentacji Polski polityczne deklaracje czy poglądy, co w najnowszym filmie skomentował Krzysztof Stanowski. - Kuba chciałby, żeby sportowcy robili za tuby, ale miałaby to być jego tuba - grzmiał.

3 screen https://www.youtube.com/watch?v=yRCp542fAbg&t=6512s, https://www.youtube.com/watch?v=R4jHYEbzOdE&t=2s Otwórz galerię Na Gazeta.pl