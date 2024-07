Przeprowadził zabieg u Hurkacza. Ujawnia, co dalej. O tych słowach będzie głośno

W środę Hubert Hurkacz przerwał milczenie i poinformował w mediach społecznościowych, że dwa dni wcześniej przeszedł zabieg związany z kontuzją kolana, jakiej doznał na początku lipca podczas ostatniego Wimbledonu. Nam udało się porozmawiać z dr n. med. Bartłomiejem Kacprzakiem, założycielem Orto Med Sport, który przeprowadził zabieg polskiego tenisisty. O szczegółach wykonanego zabiegu mówić nie mógł - sam Hurkacz napisał w komunikacie o "drobnym zabiegu na prawym kolanie" - ale opowiedział nam o trwającej rehabilitacji. Jak widzi szanse tenisisty na występ na igrzyskach? Czy rozważany był bardziej inwazyjny zabieg? Czy start w Paryżu nie zagrozi zdrowiu zawodnika?

Dominik Senkowski: Przeprowadzał pan w poniedziałek zabieg u Huberta Hurkacza. Turniej olimpijski w tenisie startuje w sobotę 27 lipca. Czy zawodnik zdąży z rehabilitacją?

Dr n. med. Bartłomiej Kacprzak: Można w tym czasie doprowadzić zawodnika do pełnego treningu i funkcjonowania. Hurkacz i jego fizjoterapeuci pracują po 8-10 godzin dziennie. Mają w Łodzi do dyspozycji najlepszą technologię oraz ludzi. Dzięki temu jest możliwe, żeby zagrał bezpiecznie - chciałbym podkreślić to słowo - na igrzyskach.

A nie ma ryzyka, że w przypadku występu Huberta w Paryżu ten uraz może się odnowić albo pogłębić?

- Nie ma. Po zabiegu pozostaje tylko kwestia przygotowania motorycznego. Jeśli tylko Hubert uzyska pełną dynamikę i stabilność, to może od razu grać i nic nie wydarzy się ani z tym kolanem, ani z innymi częściami ciała.

Rozumiem, że cały czas patrzycie też na Huberta jako całość - by inne części ciała przy tej okazji nie zostały nadwyrężone lub nie pojawił się jakiś dodatkowy uraz?

- Tak. Dlatego tutaj ważną rzeczą pozostaje przejście przez kwestie funkcjonalne, siłowe. Korzystamy ze sprzętu, na każdym etapie Hubert jest testowany, sprawdzany. Jeśli uzyska odpowiedni poziom siły i formy sprzed urazu, to może zagrać w turnieju olimpijskim.

W mediach pojawiły się informacje o dwóch rozważanych wariantach - mniej inwazyjnego zabiegu, który pozwoliłby tenisiście wystąpić w Paryżu i bardziej inwazyjnego, który wykluczałby jego start olimpijski. Czy takie warianty były rzeczywiście rozważane?

- Nie do końca. Powiem tak - po pierwsze trzeba pamiętać, że mamy do czynienia ze sportowcem, który ma być dyspozycyjny i przez co najmniej 10 kolejnych lat będzie eksploatował swoje ciało. Ten sportowiec decyduje się na minimalną ingerencję w ciało, by w maksymalnie krótkim czasie bezpiecznie wrócić do gry. Na końcu dbamy o to, by ta noga i całe ciało po zakończeniu kariery działały mu do końca życia.

Nie ma podziału na zabieg mniej lub bardziej inwazyjny. Każda ingerencja w nasz organizm jest zawsze czymś, czego nie powinniśmy robić. Jednak pewnych rzeczy nie da się naprawić i czasem trzeba zaingerować. Kluczowe będzie to, co będzie się działo dalej, po zabiegu. Lekarz, który operuje, pozostaje dalej członkiem zespołu, ma całe zaplecze ludzi i sprzętu, żeby doprowadzić do pełnej regeneracji sportowca. Dbać o niego i nauczyć, jak reagować po zabiegu. Wprowadzić do jego głowy pewien rytuał, jak np. u Cristiano Ronaldo, który wstaje o 5 rano, potem szklanka wody, drenaż, wchodzi sprzęt i cała technologia, joga, medytacja. Potem drugi trening i powtórka rytuału. Po przejściu całego takiego procesu możemy mówić, że wykonaliśmy dobrą robotę, a kontuzja nie będzie miała wpływu na naszą przyszłość. Jeśli wykonamy zabieg, a potem zostawimy takiego człowieka - obojętnie czy to sportowiec, czy osoba z innego środowiska - nigdy nie osiągniemy powrotu do zdrowia, a jedynie wykonaliśmy procedurę medyczną.

Czyli zabieg jako początek, a nie koniec całego procesu?

- Początek, a nawet drobny krok do tyłu. Trzeba pamiętać, że lekarz nie planuje zabiegu, tylko całe leczenie. Wiemy, co każdego dnia, o której godzinie po wykonanym zbiegu mamy zrobić. Po to, by zniwelować negatywne skutki samego zabiegu, skrócić proces gojenia i dojść do pełnej sprawności. Wszystko zależy od poświęconego czasu - jeśli spędzimy godzinę dziennie na rehabilitacji, pacjent będzie zdrowy za trzy miesiące, jeśli poświęci 10 godzin dziennie - będzie gotowy za dwa tygodnie.

Hubert Hurkacz planował wystąpić w Paryżu w aż trzech konkurencjach - singlu, deblu i mikście. Czy ten wysiłek w obecnej sytuacji nie będzie za duży?

- Wszystko zależy od wsparcia, jakie zawodnik ma poza kortem czy boiskiem. Jeśli ma do dyspozycji pięć osób z wiedzą i sprzętem, to są w stanie przygotować go odpowiednio do wysiłku. Jeśli zaś sportowiec zostanie sam bez wsparcia innych, to nie zagra nawet jednego meczu. Problem pozostaje zawsze ten sam - można dać przykład naszej reprezentacji piłkarskiej. Na największą imprezę w Europie jedzie 28 najdroższych sportowców w Polsce, wycenianych na miliony euro, a zabierają ze sobą trzech fizjoterapeutów i dwa drenaże. I jak to ma działać? Jeśli Hubert zdecyduje się ostatecznie zagrać na igrzyskach, to będzie miał na miejscu wsparcie specjalistów.

Pan też pojedzie wtedy do Paryża?

- Jeszcze o tym nie rozmawialiśmy, ale różne opcje są możliwe. Decyzje zapadną zapewne w najbliższych dniach.