Mistrz olimpijski odleciał. Oto co powiedział ws. Świątek. "Bredzi"

Kiedy tuż po odpadnięciu z US Open Iga Świątek zrobiła sobie dwumiesięczną przerwę, wielu sądziło, że to zwykłe przemęczenie. Okazało się, że uzyskała jednak pozytywny wynik w teście antydopingowym, a w jej organizmie znaleziono zakazany środek o nazwie trimetazydyna. Tym samym nasza zawodniczka została zawieszona. Sprawa została już zamknięta, choć ostatnio na ten temat wypowiedział się jeszcze szef Światowej Agencji Antydopingowej.

REKLAMA

Zobacz wideo ZAKSA Kędzierzyn-Koźle pokonała BOGDANKĘ LUK Lublin. Rafał Szymura MVP spotkania

Dwukrotny mistrz olimpijski uderza w szefa WADA. Poszło o Igę Świątek

30 grudnia 2024 r. POLADA poinformowała, że nie złoży odwołania od wyroku ws. Świątek, a 20 stycznia br. tę samą decyzję podjęła WADA. - Nie ja takie sprawy oceniam. Taki proces jest analizowany przez naszych naukowców i prawników. (...) Uznano, co przedstawiliśmy w oświadczeniu, że pełny materiał dowodowy przedstawiony przez panią Igę Świątek oraz wyjaśnienia były wiarygodne i dobrze udokumentowane - przekazał Witold Bańka.

- Nie znaleźliśmy najmniejszych podstaw do tego, żeby się odwoływać - wyjaśnił, odnosząc się do insynuacji, że sprawa została tak rozwiązana, bo Polak jest szefem WADA. - To nie ma żadnego znaczenia. (...) Jeśli ktoś sugeruje coś takiego, to ignoruję to - nie będę nikomu udowadniał, że nie jestem wielbłądem - oznajmił. Teraz wymownie postanowił mu odpowiedzieć dwukrotny mistrz olimpijski w biathlonie Dmitrij Wasiliew, który uważa, że rosyjscy sportowcy nie są tak samo traktowani.

- On bredzi. Dla mnie wszystko jest oczywiste. Nie było odwołania, ponieważ na czele WADA stoi Polak - zakomunikował, cytowany przez VseProSport. I grzmiał na temat zawieszenia dla Rosjan. - Znalazł powód, by opóźnić procedurę przywrócenia praw rosyjskich zawodników. Nawet jeśli Rosja spełni 500 proc. wszystkich wymagań, to i tak nie będzie miała szans - przyznał.

- Wydaje mi się, że nawet jeśli u naszych zawodników zostanie wykryta sól spożywcza, to zostaną oni całkowicie zawieszeni - będzie im groziła czteroletnia dyskwalifikacja albo nawet dożywotnia. Natomiast jeśli pewnego dnia jeden z ich sportowców zostanie przyłapany na stosowaniu sterydów anabolicznych, nic mu się nie stanie. Wyjaśnienia - takie jak całowanie się z partnerem, który zażył kokainę, są przyjmowane przez nich jako argument - podsumował.

WADA odebrała w grudniu 2019 roku Rosyjskiej Agencji Antydopingowej (RUSADA) "status zgodności z przepisami" ze względu na nieprawidłowości w bazie danych. Trzy lata później przedłużono zawieszenie z powodu niespójności między rosyjskim prawem a Światowym Kodeksem Antydopingowym,