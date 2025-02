Kownacki został bohaterem Fortuny i ogłosił ws. przyszłości. "Nie tylko"

Dawid Kownacki w Fortunie Duesseldorf radzi sobie jak ryba w wodzie. Półtora roku temu kończył sezon w tej ekipie z 16 bramkami na koncie, czym zapracował na transfer do Werderu Brema. W Bundeslidze kompletnie się jednak nie sprawdził. Grał bardzo mało, bo uzbierał raptem 364 minuty, nie strzelił ani jednego gola, ani nie zanotował asysty. Latem wrócił do Duesseldorfu, gdzie cały czas odzyskuje dawną formę.

REKLAMA

Zobacz wideo Adrian Siemieniec będzie następcą Michała Probierza? Szymczak: On jest wyjątkowy

Kownacki wrócił do wielkiego strzelania. "Potrzebowałem trochę czasu"

Prawdziwy błysk pokazał w sobotnim meczu z SSV Ulm. Najpierw dopadł do prostopadłej piłki od Moritza Kwartenga i mocnym strzałem ze skraju pola karnego pokonał bramkarza. A później wykorzystał rzut karny. Tym sposobem zdobył ósmą i dziewiątą bramkę w tym sezonie, a swój zespół doprowadził do zwycięstwa 3:2.

Był to już trzeci dublet Kownackiego. W poprzedniej kolejce dwa gole zaaplikował ekipie Karlsruher, a na początku grudnia - Eintrachtowi Brunszwik. Na ten moment pozostaje 10. najskuteczniejszym piłkarzem 2. Bundesligi, ale wyraźnie jest na fali wznoszącej. - Potrzebowałem trochę czasu i minut gry, żeby wrócić do formy fizycznej. Po dziesięciu dniach obozu treningowego w Marbelli jestem w bardzo dobrej formie i mogę pomóc drużynie. Teraz jestem Dawidem Kownackim sprzed dwóch lat, tylko o dwa lata starszym. Każdy gol tylko mi pomaga - chwalił się, cytowany przez niemiecki dziennik "Bild".

Jasna deklaracja Kownackiego. Chodzi o jego przyszłość. "Chcę tu zostać"

Znakomita dyspozycja strzelecka naturalnie rodzi pytania o dalszy los polskiego napastnika. Formalnie wciąż pozostaje on graczem Werderu Brema. Wraz z końcem sezonu upływa termin wypożyczenia i Kownacki powinien tam wrócić. Rosną więc nadzieje, że dostanie kolejną szansę. Tymczasem sam zawodnik złożył zaskakującą deklarację. - Chcę tu zostać, czuję się tu bardzo komfortowo, moja rodzina również. Moja córka ma tu zacząć szkołę latem. Nie chcę niczego zmieniać. Ale to nie jest tylko moja decyzja – wiele rzeczy musi się zgrać. Awans na pewno by to ułatwił - mówił w kontekście ewentualnego pozostania w Fortunie.

A na wspomniany awans do 1. Bundesligi Fortunie Duesseldorf nadal ma spore szanse. W tabeli zajmuje co prawda piątą pozycję z dorobkiem 33 punktów, ale do liderującego FC Koeln traci raptem cztery "oczka". Z kolei do następnych HSV, Magdeburga i Kaiserslautern - tylko dwa. Bezpośrednią przepustkę zapewnią sobie dwa najlepsze zespoły, trzeci zagra w barażu.