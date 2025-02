Wiadomo, które mecze Ligi Mistrzów pokaże TVP. Zaskakujący wybór

Parę dni temu doszło do ostatecznych rozstrzygnięć w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Dzięki zwycięstwu z Club Brugge do najlepszej 32 awansował finalnie Manchester City. Mimo sensacyjnej wygranej z AC Milanem z awansu nie mogło się cieszyć za to Dinamo Zagrzeb, które miało gorszy bilans niż choćby Sporting czy właśnie belgijski klub. Zwycięzcą tego etapu został za to Liverpool, który zdobył łącznie 21 punktów.

Wiemy, które mecze 1/16 finału Ligi Mistrzów pokaże TVP. Zaskakujący wybór

Poza ekipą Arne Slota siedem zespołów może być spokojnych o udział w 1/8 finału: FC Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madryt, Bayer Leverkusen, Lille oraz Aston Villa. Pozostałe zespoły zmierzą się ze sobą w bezpośrednich meczach, które wyłonią kolejną ósemkę. Do najciekawszych z nich należą bez wątpienia konfrontacje Manchesteru City z Realem Madryt czy Feyenoordu z AC Milanem.

Dzięki porozumieniu z Canal+ Telewizja Polska może transmitować jeden mecz w danym tygodniu. Jak się okazuje, nie pokaże jednak żadnego z wyżej wymienionych hitów. Właśnie poinformowano, że w przyszłym tygodniu będzie transmitować spotkanie drużyny Radosława Majeckiego AS Monaco z Benficą Lizbona. Następnie zdecydowano się za to postawić na rywalizację PSV Eindhoven z Juventusem Arkadiusza Milika.

Te spotkania 1/16 finału Ligi Mistrzów pokaże Telewizja Polska:

AS Monaco - Benfica Lizbona - środa 12 lutego,

PSV Eindhoven - Juventus Turyn - środa 19 lutego.

Jeśli chodzi o pozostałe starcia, to Sporting zagra z Borussią Dortmund, PSG zmierzy się ze Stade Brestois, Club Brugge z Atalantą, a Bayern Monachium z Celtikiem. Po tych spotkaniach 21 lutego zostanie rozlosowana drabinka natomiast mecze 1/8 finału zostaną rozegrane w dniach 4-5 i 11-12 marca.