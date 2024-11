Lawina odejść z TVP. Pożegnał się kolejny dziennikarz

Ostatnich kilka dni przyniosły kolejne odejścia z redakcji TVP Sport. W ubiegłym tygodniu swoje rozstanie ze stacją z Woronicza ogłosił Filip Czyszanowski. "Chciałem z tego miejsca podziękować. Wszystkim, dzięki którym mogłem pracować i rozwijać się w TVP Sport. Szczególne podziękowania dla Roberta Korzeniowskiego, Włodzimierza Szaranowicza i Marka Szkolnikowskiego. To było niezłe 18 lat. Szacunek dla wszystkich przyzwoitych ludzi" - napisał dziennikarz, którego kibice mogą kojarzyć głównie ze skokami narciarskimi i siatkówką.

Kolejni dziennikarze odchodzą z TVP Sport. Paweł Baran żegna się ze stacją po siedmiu latach

W tym tygodniu odejścia z TVP Sport ogłosili Patryk Pancewicz oraz Michał Pochopień. Pierwszy w Telewizji Polskiej przepracował prawie sześć lat, a drugi trzy. Okazuje się, że to nie koniec odejść ze sportowej redakcji TVP, gdyż w piątek podobną informację przekazał Paweł Baran.

"Po blisko 7 latach spędzonych w TVP Sport przychodzi czas rozstania. Początkowo miało do niego dojść pod koniec 2022 roku, gdy wiedziałem, że od 2023 roku będę członkiem redakcji Viaplay. Za sprawą trzech osób zostałem jednak na kolejne 24 miesiące. Sebastian Parfjanowicz i Marek Szkolnikowski chcieli, o ile to możliwe, bym pracował w mniejszym zakresie. Paweł Wilkowicz nie widział przeszkód. [...] Pandemiczny Turniej Czterech Skoczni, covidowe igrzyska olimpijskie w Tokio - wiele wspomnień zostanie ze mną na długo. [...] Ostatnie miesiące i tygodnie zleciały mi na pracy nad oprawą nowego studia, w którym od jakiegoś czasu możecie oglądać nasze produkcje i quizu, który będzie nadawany od nowego roku. To był dobry czas!" - napisał Baran.

Z końcem października redakcję TVP Sport opuścił również Mateusz Górecki. A od początku roku odeszli z niej m.in. Sebastian Parfjanowicz, Maciej Kurzajewski, Sebastian Staszewski oraz Jakub Polkowski.