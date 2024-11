Małysz nagle zrozumiał, że został oszukany. Oto cała prawda o katastrofie w polskich skokach

Początek nowego sezonu w wykonaniu polskich skoczków można podsumować krótko: jest lepiej niż rok temu. Z jednej strony poprzeczka nie była zawieszona wysoko i wyniki z zawodów w Lillehammer nadal przynoszą sporo niedosytu kibicom spragnionym sukcesów i widoku kadry w czołówce. Z drugiej przynajmniej jest cokolwiek, na czym można się oprzeć i budować coraz wyższą formę.

Teraz przyjechali do Ruki szukać lepszych wyników niż te sprzed tygodnia z Lillehammer. Dwanaście miesięcy wcześniej tak nie było - gdy zaczynali tu, w Finlandii, poprzedni sezon, szybko zorientowali się, że tych punktów zaczepienia jeszcze długo nie będzie.

Katastrofa. Thurnbichler zaklinał rzeczywistość, ale wszystko stało się jasne

24 listopada 2023 roku stało się jasne, że polskich skoczków czeka trudna zima. Już w dniu pierwszych kwalifikacji sezonu było widać, że jest źle. Polacy zaliczyli prawdziwy falstart - do konkursu w Ruce weszli wszyscy, ale najwyżej sklasyfikowanym był dopiero 29. Piotr Żyła. 31. miejsce zajął Aleksander Zniszczoł, 35. Kamil Stoch, 39. Dawid Kubacki, a 46. Paweł Wąsek. Wyniki treningów wcale nie były lepsze. Nikt nie wydawał jeszcze wyroków, ale wyglądało na to, że nie są gotowi na walkę z czołówką.

Thomas Thurnbichler próbował zaklinać rzeczywistość, twierdząc, że na kolejne dni całym sztabem spróbują dźwignąć swoich zawodników. Niestety, te dni, a potem tygodnie i miesiące pokazały, że na nagłe działania i zmiany jest tu już za późno. Z Finlandii Polacy wywieźli zaledwie 28 punktów, a wszystko podsycały wypowiedzi zawodników, sugerujące, że nie do końca rozumieli to, jak i co chcieli zmieniać pomiędzy konkursami, a nawet seriami ch trenerzy. Tak rozpoczął się jeden z najgorszych sezonów w nowoczesnej historii polskich skoków.

Rok temu w Ruce od razu stało się jasne, że Polacy nie są konkurencyjni. - Na razie jestem jak drzewo - mówił Eurosportowi Piotr Żyła. On i reszta kadry byli zajechani po źle przemyślanych przygotowaniach, brakowało im świeżości i energii na skoczni, a w efekcie popełniali tam błąd za błędem. Oddawali skoki, których pod żadnym względem nie dało się porównać z tym, co robili najlepsi. To była katastrofa.

I szok. W końcu Polacy spadli z dość wysokiego konia. Podczas pierwszej zimy Thomasa Thurnbichlera w roli trenera kadry Piotr Żyła wywalczył złoto mistrzostw świata, Dawid Kubacki długo pozostawał w walce o Kryształową Kulę i zgarnął brąz MŚ, a Kamilowi Stochowi niewiele zabrakło do powrotu na podium zawodów Pucharu Świata. Potem w Letnim Grand Prix nie było zwycięstw, ale kadra pozostawała w kontakcie z czołówką. Nic nie zapowiadało aż tak dramatycznej obniżki formy od startu kolejnej zimy.

- Byłem bardzo zawiedziony tym pierwszym weekendem. Było mi wtedy bardzo przykro i byłem tym wręcz przytłoczony. Przepracowałem bardzo ciężko całe lato, okres przygotowawczy, zwłaszcza późną jesień. I miałem prawo wierzyć, że jestem dobrze przygotowany do zawodów i będę w nich dobrze skakał. Tam zderzyłem się z brutalną rzeczywistością - mówił nam kilka tygodni później w długiej rozmowie Kamil Stoch.

Noelke oszukał Małysza. Za swoje błędy zapłacił bardzo szybko

Już w Ruce wszyscy zadawali sobie wtedy pytanie: co się stało? Trener Thurnbichler wcześniej zapowiadał, że najwyższa forma Polaków ma przyjść dopiero w okolicach końcówki grudnia i Turnieju Czterech Skoczni, ale przecież trzeba też zacząć od jakiegoś poziomu, żeby do niej dojść. Jakiegoś, czyli może nie najwyższego, ale na pewno nie tak niskiego jak ten prezentowany w Ruce. To były wyniki poniżej wszelkich oczekiwań.

Sami skoczkowie wskazywali, że choć to pierwsze zawody zimy, już czuli się przemęczeni. To wzbudzało wątpliwości w kontekście przygotowania fizycznego zawodników, za które odpowiadał asystent Thurnbichlera, Marc Noelke. W dodatku nawet sami trenerzy zrozumieli, że popełnili szereg błędów na ostatniej prostej przed zimą. Zwłaszcza w kwestii liczby wyjazdów i ich rozplanowania. Przelot ze zgrupowania na Cyprze od razu na pierwsze skoki na śniegu w Lillehammer był jak gwóźdź do trumny.

W Norwegii trenuje się bardzo rzadko i Polacy już na dobre się tam rozregulowali. Do tego się przeziębili, a na skoczni dostawali lanie od norweskiej kadry prowadzonej przez Alexandra Stoeckla. W ten sposób oszukali austriackiego trenera, a także rywali. Sprawili, że Norwegowie myśleli, że skoro lądują o wiele dalej od Polaków i jeżdżą z niższych belek, to start sezonu będą mieli naprawdę dobry. Niestety dla nich, Austriacy i Niemcy byli wówczas daleko z przodu. Zarówno przed Polakami jak i Norwegami.

Wszystko wyszło na jaw dopiero w Ruce, kilkanaście dni później, bo do tego momentu sztab ukrywał, że jest źle. Nie tylko przed dziennikarzami. Do trenerów po raport ze zgrupowania w Lillehammer na śniegu zgłosił się prezes Polskiego Związku Narciarskiego, Adam Małysz. Później, już w trakcie sezonu, analizując, co poszło nie tak, wspominał, że w trakcie zgrupowania w Lillehammer wspomniany Marc Noelke w rozmowie przez telefon zapewniał go, że Polacy skaczą dobrze i nie ma żadnych problemów. Tak oszukał Małysza, co ten wypomina sztabowi Polaków do dziś. Nas do tego, że wszystko gra, próbował przekonać sam Thurnbichler, gdy rozmawialiśmy z nim kilka dni przed sezonem, będąc w jego rodzinnej miejscowości, Woergl, z Helmuthem, tatą Thomasa. Te słowa też okazały się kłamstwem.

Noelke stał się kozłem ofiarnym pierwszych weekendów PŚ - słabych i nieprzynoszących poprawy. Brakowało zarówno błysku, pojedynczego dobrego wyniku, który pokazałby, że jest potencjał na lepsze rezultaty, jak i równej formy na wyższym poziomie niż ten dotychczasowy, beznadziejny. Tego nie przyniosło zgrupowanie przed zawodami w Lillehammer, konkursy w Norwegii, ale także dwa kolejne weekendy startów w Klingenthal i Engelbergu.

Potrzeba było zmian w zespole, jakiejś reakcji. I ta pojawiła się bardzo szybko. Choć sam Niemiec przyznał, że prawdpodobnie opuściłby polski sztab po sezonie, Thomas Thurnbichler przyspieszył tę decyzję, odsuwając go od działań na skoczni i prowadzenia planów treningowych tuż przed Turniejem Czterech Skoczni. I jej odbiór był jasny: Austriak w dużej mierze wskazał winnego tak słabego startu sezonu, a Noelke stracił pracę przez popełnione wcześniej błędy. Thurnbichler wiedział, że skoczkowie już nie ufają jego asystentowi, a za zwolnieniem Noelke byli także działacze polskiego związku. Szkoleniowiec musiał mieć świadomość, że w zasadzie nie ma innego wyjścia.

Oto kluczowe słowo w kontekście przyszłości Thurnbichlera i polskich skoczków

Dalsza część sezonu nie ułożyła się już tak źle jak pierwsza - przyniosła choćby dwa podia Aleksandra Zniszczoła w Lahti oraz Planicy, czy niezłe wyniki Piotra Żyły na mistrzostwach świata w lotach czy podczas PŚ w Lake Placid. To oczywiście za mało, żeby ocenić poprzednią zimę choćby jako średnią. Była słaba, a nawet bardzo słaba. Wspomniany Zniszczoł był najwyżej sklasyfikowanym Polakiem w klasyfikacji generalnej cyklu, a zajął w niej dopiero 19. miejsce. Gorzej w XXI wieku było tylko raz - w sezonie 2015/16, gdy był nim 22. Kamil Stoch.

Nikt nie kłócił się zatem o ocenę sezonu - to, że wypadł słabiutko, było jasne. Znacznie bardziej interesujące były elementy, które zawodnicy po sezonie wymieniali jako potencjalne przyczyny kryzysu formy. I poza błędami w przygotowaniach do sezonu, czy tym, jak ułożyła się końcówka szykowania formy na zimę, pojawiła się tam ciekawa kwestia. Tego, jak Dawid Kubacki, a z nim raczej także inni zawodnicy, nie dogadali się ze sztabem ws. tego, jak dużo mają trenować i np. wyjeżdżać na obozy.

- Sam poprosiłem już po igrzyskach europejskich w lipcu o odpoczynek, bo czułem, że jestem na wykończeniu. I chyba się tutaj nie dogadaliśmy. Zasygnalizowałem trenerowi, że potrzebuję odpocząć przez tydzień lub dwa, ale usłyszałem, że mamy bardzo ważne treningi i trzeba cisnąć dalej. To cisnąłem, bo co innego miałem zrobić. Po jakimś czasie rozmawialiśmy o tym i z tych rozmów wyszło, że Thomas potrzebował ode mnie stanowczej deklaracji, że chcę odpocząć. Myślał, że może potrzebuję motywacji. I tak się motywowaliśmy, aż się zajechaliśmy - mówił po finale sezonu w Planicy Kubacki. Później Thomas Thurnbichler podkreślał w rozmowie ze Sport.pl, że nie dostał od żadnego z zawodników konkretnej informacji o tym, że potrzebowali odpoczynku.

Nawet nie oceniając, kto tu ma rację, ten zgrzyt i brak porozumienia po prostu nie miał prawa się pojawić. Takie sytuacje i problemy z komunikacją w zespole nie tylko mają swoje konsekwencje w przyszłości, ale także wpływają na relacje wewnątrz kadry. Dziś Kubacki pytany o zaufanie do Thurnbichlera, mówi, że obdarza nim swojego trenera, ale stara się to kontrolować. Austriak nie ma o to pretensji, a nawet mówi, że to dobrze. Pozostaje jednak pytanie, czy to nie kwestia zerojedynkowa. Jeśli ktoś nie ma pełnego zaufania do trenera, to czy w kryzysowej sytuacji będzie w stanie mu zaufać? Słowo "zaufanie" w kontekście dalszych losów Thurnbichlera i Polaków może być kluczowe.

Takich kryzysowych sytuacji rok temu było sporo. Choćby decyzje o startach w kolejnych konkursach, gdy pojawiały się wątpliwości, czy nie lepiej byłoby je odpuścić i spróbować odświeżenia formy, a przede wszystkim głowy, podczas spokojnych treningów. Najgoręcej było chyba pomiędzy zawodami w Klingenthal a Engelbergiem, gdy nadarzała się ostatnia szansa, by złapać chwilę spokoju poza PŚ przed najważniejszym momentem sezonu - Turniejem Czterech Skoczni, zawodami u siebie w ramach PolSKIego Turnieju oraz mistrzostwami świata w lotach. Thurnbichler był za tym, żeby kolejne zawody odpuścić, Kubacki nie widział w tym wiele sensu. Wskazywał, że mogłoby być tak, że będzie robił to samo tylko na treningach, a nie zawodach. Ostatecznie pojechał do Engelbergu, a jego forma była co najwyżej przeciętna już do końca sezonu. Thurnbichler wtedy zgodził się ze skoczkiem, podjęli wspólną decyzję. Na swoim postawił dopiero, gdy wycofał Kubackiego z lotów w Oberstdorfie kilka tygodni później. W chwili, gdy ta decyzja nie miała już większego znaczenia, a odpowiedzialność spoczywająca na barkach Thurnbichlera była o wiele mniejsza.

Ten sezon z pewnością sporo nauczył Thurnbichlera. A dla polskich skoczków był przykrym doświadczeniem, o którym na pewno chcieliby szybko zapomnieć. Z takiego dołka niełatwo się jednak wydostać, zwłaszcza gdy oczekiwania po latach sukcesów zawsze od razu będą wędrować w kierunku miejsc na podium i zwycięstw, a nie powrotu do czołówki krok po kroku. Wątpliwości wzbudzają też wzajemne relacje Thurnbichlera i skoczków, czy podejście Austriaka do techniki zawodników, z którą ci wydają się mieć nieustające problemy już przez kolejne miesiące. Jest wiele znaków zapytania, ale też sporo przestrzeni do udowodnienia, że może być i będzie lepiej.

Oby w tym sezonie wyniki Polaków w Ruce i na innych skoczniach Pucharu Świata rzeczywiście się poprawiły. Zawody w Finlandii rozpoczną się od piątkowych treningów i kwalifikacji, które zaplanowano na godzinę 17:10. W sobotę i niedzielę rozegrane zostaną dwa konkursy indywidualne, odpowiednio o 17:00 i 15:15. Relacje na żywo na Sport.pl, a transmisje w Eurosporcie, TVN i na platformie Max.