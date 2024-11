"Jako pierwszy stanął w obronie Przemysława Babiarza". Teraz opuszcza TVP

"#MuremZaBabiarzem" - pisał podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu Filip Czyszanowski w mediach społecznościowych. Był jednym z pierwszych dziennikarzy, którzy publicznie wstawili się za Przemysławem Babiarzem, którego stacja zawiesiła za komentarz o "wizji komunizmu" w piosence Johna Lennona. Teraz Czyszanowski żegna się z TVP Sport, chociaż nic nie wskazuje na to, że obie sprawy mają ze sobą związek.

REKLAMA

Zobacz wideo Niezwykłe miejsce w Szwecji. Sprzęt dla skoczków jak z filmów science-fiction

Dziennikarz odchodzi z TVP Sport. "Najlepszy reporter"

W środę 20 listopada Czyszanowski opublikował w serwisie X wpis, w którym pożegnał się z redakcją sportową Telewizji Polskiej. "Chciałem z tego miejsca podziękować. Wszystkim dzięki którym mogłem pracować i rozwijać się w TVP Sport. Szczególne podziękowania dla Roberta Korzeniowskiego, Włodzimierza Szaranowicza i Marka Szkolnikowskiego. To było niezłe 18 lat. Szacunek dla wszystkich przyzwoitych ludzi" - napisał dziennikarz, którego kibice mogą kojarzyć głównie ze skokami narciarskimi i siatkówką. Co ciekawe, zabrakło podziękowania dla obecnego dyrektora Jakuba Kwiatkowskiego.

Wieloletniemu reporterowi za pracę podziękowali byli koledzy. "Najlepszy reporter jakiego miało TVP Sport. I uczciwy człowiek. Jako pierwszy stanął w obronie Przemysława Babiarza. Jeśli właśnie dostał informację, że po 18 latach firma nie przedłuży z nim kontraktu, to wiele to mówi" - napisał Sebastian Parfjanowicz.

"Świetny dziennikarz, z dystansem, poczuciem humoru i niezwykłą wrażliwością, a do tego wartościowy i przyzwoity człowiek, który zawsze mówił i robił to, co podpowiadało mu sumienie" - dodał Marek Szkolnikowski, a więc były dyrektor sportowej redakcji TVP.

W ostatnich miesiącach z TVP pożegnało się już wielu dziennikarzy. Odeszli m.in. Jakub Polkowski, Maciej Kurzajewski, czy Mateusz Górecki. Wcześniej w 2024 roku odeszli także Sebastian Staszewski i wspomniany wcześniej Sebastian Parfjanowicz.