Dramat Polki na MŚ. Przeraźliwy krzyk, natychmiast ją zasłonili

Oliwia Drzaga rywalizowała na mistrzostwach świata juniorów w podnoszeniu ciężarów, a zawody transmitowane były w mediach społecznościowych International Weightlifting Federation. Niestety polscy kibice nie mieli wielu powodów do zadowolenia, podobnie jak sama zawodniczka, która doznała bolesnej kontuzji.

Dramat i rozpaczliwy krzyk polskiej zawodniczki. Upadła na ziemię i od razu ją zasłonili

W dwóch pierwszych podejściach Drzazga podrzuciła 72 i 74 kilogramy i w trzecim miała zabrać się za 76 kilogramów. "Całe stopy i z całej siły na biodra" - krzyczał trener Polki tuż przed jej podejściem. Zdawało się, że nie będzie to dla niej trudny ciężar. Drzazga poderwała ciężar, podniosła go nad głowę i...padla na ziemię.

Rozpaczliwy krzyk zawodniczki rozniósł się po hali, ale szczęśliwie sztanga poleciała za jej plecy i nie zrobiła jej większej krzywdy. Polka padła do przodu i od razu złapała się za łokieć. Próba oczywiście nie została zaliczona, ale to nie to było najważniejsze w tej chwili.

Natychmiast pojawili się pracownicy techniczki i czarną płachtą zasłonili kontuzjowaną zawodniczkę. Ekspresowo zmieniono także pokazywany ekran, ale słychać było dalsze krzyki kontuzjowanej sportsmenki. Drazga do zmagań już nie wróciła, a w dalszej części transmisji widać było ją trzymającą się za łokieć.

Cała sytuacja widoczna na poniższym wideo od 31:30.

"Z wielką troską przyjęliśmy wiadomość o kontuzji, której doznała Oliwia Drzazga podczas trzeciego podejścia w rwaniu na Mistrzostwach Świata Juniorów. Wszyscy w kraju żyjemy nadzieją, że uraz nie okaże się poważny, a nasza zawodniczka szybko wróci do pełni zdrowia. Wierzymy, że wkrótce zobaczymy ją znowu na pomoście, walczącą o kolejne sukcesy. Oliwio, jesteśmy z Tobą sercem!" - napisał Polski Związek Podnoszenia Ciężarów w mediach społecznościowych.

Na razie nie wiadomo, jak poważna jest kontuzja zawodniczki. Należy jednak przypuszczać, że i tak czekają ją dłuższa przerwa od sportu.