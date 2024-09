Francja pisze o Lewandowskim. Czołowy portal nie miał litości

Już w 10. minucie meczu Eric Garcia wyleciał z boiska z czerwoną kartką w mecz AS Monaco - FC Barcelona. "Na konia" wrzucił go bramkarz Marc-Andre Ter Stegen, który podał bardzo niedokładnie przed pole karne, a Hiszpan musiał ratować sytuację nierozważnym faulem. Ten moment kompletnie ustawił spotkanie, a Barcelona musiała grać w dziesiątkę przez przeszło 80 minut.

REKLAMA

Zobacz wideo Mateusz Czunkiewicz grał kiedyś w Nysie. Komentuje sytuację powodziową: Mnie to bardzo boli

Katalończycy walczyli, do przerwy remisowali nawet 1:1, ale zmarnowali też mnóstwo dobrych okazji i finalnie przegrali 1:2. Do 80. minuty spotkania na boisku przebywał Robert Lewandowski, ale jego występ nie należał do najlepszych. Po spotkaniu brutalnie punktują to francuskie media.

Francja bez litości dla Roberta Lewandowskiego. Znany portal się nie patyczkował. "Widmo"

Naprawdę przychylnym okiem na kapitana reprezentacji Polski spojrzeli tylko eksperci portalu 90min.fr. W skali od 1 do 10 napastnik otrzymał tam ocenę pięć, którą zdeterminowała właśnie czerwona kartka dla kolegi z drużyny.

"Czerwona kartka nie ułatwiła mu zadania. Nie miał w tym meczu za dużo do zjedzenia. Pod koniec pierwszej połowy posłał Raphinhę na czystą pozycję, ale był zbyt mało precyzyjny. Dla niego to był naprawdę skomplikowany wieczór" - czytamy w najprzychylniejszej ocenie dla Lewandowskiego.

Dalej jest już znacznie gorzej. Kolejne trzy portale oceniają Lewandowskiego na "czwórkę" w tej samej skali. "Trudno cokolwiek powiedzieć. Nie miał z przodu dobrych piłek, pełnił głównie funkcję naciskającego na rywali. Nie dostał żadnego zagrania, z którego mógłby strzelić" - oceniło dość łagodnie footmercato.net.

"Absolutnie nic nie wniósł do meczu" - pisze portal poświęcony Barcelonie barca-actu.fr. "Biegał i to wszystko. Nic nie próbował, nie był nawet w okolicy bramki. Nawet nie podjął wysiłku, żeby strzelić gola i powinien zostać zmieniony znacznie wcześniej" - brzmi dalsza część oceny.

"Trzeci w historii strzelec Ligi Mistrzów, a brał udział tylko w budowie akcji. Brak strzałów na bramkę jest wręcz anomalią w przypadku seryjnego strzelca. Brał udział w budowie akcji, ale nie miał na nie wpływu" - pisze hommedumatch.fr.

Na powyższych trzech portalach zawsze znajdował się ktoś, kogo oceniono gorzej od Lewandowskiego. Inaczej jest w przypadku maxifoot.fr, gdzie napastnik otrzymał "dwójkę" i według ekspertów był najgorszy na całym boisku.

"Był jak widmo. Samotny na ataku, błąkał się jak zagubiony i tylko łamał zęby Kehrerowi i Salisu" - czytamy o starciach Lewandowskiego z obrońcami. "Dla niego to wieczór do zapomnienia. To niewystarczające na gracza takiego kalibru, nawet 10 na 11" - podsumowano. Trzeba zaznaczyć, że Eric Garcia, który otrzymał czerwoną kartkę, nie został oceniony przez zbyt krótki występ.

FC Barcelona i Lewandowski zaczęli więc zmagania w Lidze Mistrzów od porażki w kiepskim stylu. Szansę na poprawę swojego bilansu będą mieli dopiero 1 października przeciwko Young Boys. W nachodzący weekend czeka ich z kolei starcie z Villarrealem (22.09 o 18:30).