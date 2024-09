Szef UFC zaskoczył wszystkich na konferencji przed walką Polaka

Przemysław Runowski (22-2-1, 6 KO) w piątek zawalczy z Irlandczykiem Callumem Walshem (11-0, 9 KO) o tytuł WBC Continental Americas wagi junior średniej. Choć mowa o pojedynku bokserskim, to odbędzie się on na gali organizowanej przez UFC, zarządzanej przez Danę White'a.

Dana White zaskoczył przed walką Przemysława Runowskiego. "Wchodzę w to"

Amerykanin kieruje federacją od 2001 r. i od tamtego czasu oficjalnie nie pracował przy wydarzeniach bokserskch - wyjątkiem była walka pomiędzy Conorem McGregorem a Floydem Mayweatherem Jr. Chociaż w niedalekiej przyszłości powinien być znacznie bliżej tego sportu.

Podczas konferencji prasowej promującej walkę Runowskiego z Walshem szef UFC uchylił rąbka tajemnicy: - Wkrótce pojawi się kilka ważnych ogłoszeń. Jeśli coś o mnie wiecie i przypomnicie sobie wszystko, co kiedykolwiek powiedziałem, to nigdy nie mówię o tym, czego nie robię. Nigdy. Od długiego czasu kręcimy się wokół boksu i nigdy nie słyszeliście, żebym się zaangażował i powiedział: "Wchodzę w to". A po chwili dodał: - Wchodzę w to.

Callum Walsh "przepustką" Dany White'a do świata boksu? "Pomaga mi w karierze"

Słowa 55-latka zacytował portal sportbible.com, który zwraca uwagę na jego związki z irlandzkim pięściarzem. "Od 2022 r. White często korzystał zarówno z mediów społecznościowych swoich, jak i UFC, aby naciskać na Walsha, mimo że nie jest jego oficjalnym promotorem. (...) I wydaje się, że był dla White'a punktem wejścia do świata boksu" - napisano.

Zresztą 23-latek dość otwarcie mówił o tym, co łączy go z szefem słynnej federacji MMA. - Tom Loeffler (promotor Walsha - red.) pracował nad umową z UFC, aby boks stał się częścią Fight Pass. A że podpisał kontrakt z młodym irlandzkim zawodnikiem, a Dana miał historię z innym irlandzkim zawodnikiem, to pomyślał, że sensownym będzie, jeśli pojadę i spotkam się z Daną. Pokazałem mu trochę moich nagrań i powiedziałem, co chcę zrobić, a im częściej widział moje walki, tym bardziej mu się podobało i teraz pomaga mi w karierze - powiedział Irlandczyk w wywiadzie na kanale Morning Kombat na YouTubie.

Walka Calluma Walsha z Przemysławem Runowskim będzie main eventem gali w Dublinie. Początek wydarzenia o godz. 18:30 czasu polskiego, transmisję przeprowadzi TVP Sport (najpierw wyłącznie w internecie, a od 22:40 także w telewizji).