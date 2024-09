W niedzielę 15 września zakończyło się Euro Beach Soccer League, podczas którego złoty medal zdobyła reprezentacja Polski kobiet! W finale nasze piłkarki rozbiły Portugalię aż 5:1. Nic dziwnego, że poniedziałkowy program Moc Futbolu emitowany na Kanale Sportowym prowadzący - Michał Pol - rozpoczął właśnie od przekazania gościom i widzom tej informacji. Niestety chwilę później rozpoczął się festiwal żenady zainicjowany przez Mateusza Borka.

Borek przekroczył granicę. "Przepraszam dziewczyny"

Kiedy tylko usłyszał o sukcesie Polek, od razu sprowadził rozmowę do cielesności. - Ja uważam, że Polki zawsze pięknie wyglądają na plaży, dlatego kompletnie nie dziwi mnie ten złoty medal. Piłka jest tylko przy okazji, to jest proste - wypalił podczas transmisji na żywo. Choć Pol próbował wrócić do wątku sportowego, show Borka trwało w najlepsze.

- Rób Hejt Park (program na KS - przyp. red.) z dziewczynami. Dziewczyny w strojach kąpielowych. Zrobimy takie studio: wysypiemy piasek, palmy, kolorowe drinki bezalkoholowe - kontynuował komentator TVP. Dopiero w trakcie wypowiedzi zdał sobie sprawę z faktu, że piłkarki w Beach Soccerze występują w takich samych koszulkach i spodenkach jak ich koleżanki z murawy. Różni ich tylko obuwie, a w zasadzie jego brak.

Tuż po tych słowach w mediach społecznościowych na Mateusza Borka spadła fala krytyki. Dziennikarza oskarżano przede wszystkim o sprowadzenie wielkiego sukcesu reprezentantek Polski do szowinistycznych i seksistowskich komentarzy, które są dla nich krzywdzące. W czwartek - trzy dni po programie - współzałożyciel Kanału Sportowego najwyraźniej zrozumiał, że jego żarty mogły urazić nasze zawodniczki.

Na jego profilu X ukazały się przeprosiny. "Serdecznie gratuluję naszym paniom zdobycia ME w Beach Soccerze. Serdecznie przepraszam dziewczyny i tych, których uraziły moje, być może kwadratowe i głupie żarty w poniedziałkowej Mocy Futbolu. Żadnych złych intencji ani męskiego szowinizmu w tym nie było. Raz jeszcze przepraszam" - napisał Borek. "Może czasem warto zacząć się zachowywać inaczej niż jak wujek przy wiejskim stole" - odpisał jeden z internautów, którego komentarz zebrał kilkaset polubień.

Na koniec przypomnijmy nazwiska piłkarek, które strzeliły Portugalii pięć bramek. Były to: Aleksandra Sudyk, Wiktoria Słowy, Magdalena Szpera oraz Justyna Matusiak (dwa gole).