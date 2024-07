30 lat i koniec! Kurzajewski odchodzi z TVP

Ostatnie miesiące przyniosły bardzo wiele zmian w sportowej redakcji Telewizji Polskiej. Po wyborach w październiku 2023 roku i zmiany władzy, sporo zmieniło się też w TVP Sport. Nowym dyrektorem został Jakub Kwiatkowski, który zastąpił Marka Szkolnikowskiego. Na Woronicza przybyło także kilku nowych dziennikarzy m.in. Marcin Feddek czy Maja Strzelczyk. Nie brakuje też odejść.

Maciej Kurzajewski odchodzi z TVP!

W poniedziałek 8 lipca Maciej Kurzajewski poinformował, że po 30 latach rozstaje się z Telewizją Polską. To dość niespodziewana decyzja. Jeszcze kilka dni temu nic na to nie wskazywało. "Jeszcze we wtorek, dziękując w studiu Widzom Telewizji Polskiej za wspólnie spędzone chwile podczas meczów piłkarskich Mistrzostw Europy 2024, zapraszałem do olimpijskiego studia. Paryskie Igrzyska obejrzę wspólnie z Wami, ale już z innej perspektywy, choć równie mocno dopingując Naszych Sportowców" - napisał i dodał: "Dzisiaj, po trzydziestu latach, rozstaję się z moją macierzystą Redakcją i Telewizją Polską. Te trzy dekady były pełne niezapomnianych chwil, wyzwań i sukcesów, które na zawsze pozostaną w mojej pamięci. Miałem wielki honor relacjonować największe wydarzenia sportowe: Igrzyska Olimpijskie, piłkarskie Mistrzostwa Świata, zawody Pucharu Świata. Dziękuję mojemu Mentorowi Włodzimierzowi Szaranowiczowi, który zawsze mnie wspierał i dodawał odwagi w sięganiu po niemożliwe".

Dziennikarz podziękował także wszystkim sportowcom, których sukcesy miał przyjemność relacjonować. Wymienił w tym gronie m.in. Adama Małysza. Podziękował też kolegom i koleżankom z branży. "Dziękuję wszystkim kolegom i koleżankom z redakcji, realizatorom, producentom, technikom - wszystkim, którzy przez te lata wspierali mnie swoją wiedzą i doświadczeniem. Największe podziękowania kieruję jednak do Was, Drodzy Widzowie. To dzięki Wam miałem motywację do ciągłego doskonalenia się i poszukiwania nowych dróg. Wasze wsparcie i zaufanie były i są dla mnie najcenniejszymi nagrodami. Oczywiście, za pięć Telekamer, w tym tę Złotą, też Wam bardzo dziękuję!" - czytamy.

Jaka przyszłość czeka 51-latka? Wiele wskazuje na to, że planuje on zostać w mediach. "Choć czas płynie nieubłaganie, moja pasja do dziennikarstwa i miłość do sportu pozostają niezmienne. Jestem wdzięczny za każdy dzień spędzony na antenie i z nadzieją patrzę w przyszłość, licząc na kolejne lata pełne inspirujących wyzwań. Dziękuję, że jesteście ze mną i zapraszam do dalszej wspólnej podróży w świecie mediów i sportu. Kiedy jedne drzwi się zamykają, inne otwierają się szeroko jak wrota" - zakończył.

Kurzajewski pracował w TVP od 1993 roku. "Dziękujemy Maćku i powodzenia w dalszej karierze" - napisano na oficjalnym Twitterze TVP Sport.