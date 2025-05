Valladolid - FC Barcelona. Gdzie oglądać mecz dzisiaj? O której? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

FC Barcelona w środowy wieczór stworzyła z Interem Mediolan nieprawdopodobne widowisko w pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów. Katalończycy przegrywali już 2:0 po golach Marcusa Thurama i Denzela Dumfriesa, ale jeszcze przed przerwą do wyrównania doprowadzili Lamine Yamal i Ferran Torres. Po zmianie stron znów do siatki trafił Inter. Drugiego gola dołożył Dumfries, a wynik ustaliło samobójcze trafienie Yanna Sommera.

Barcelona gra z outsiderem. Mecz-pułapka?

Zanim dowiemy się kto awansuje do finału Ligi Mistrzów - rewanż w Mediolanie już we wtorek 6 maja - czas na kolejne emocje z ligą hiszpańską. FC Barcelona na boiska Primera Division powraca po blisko dwutygodniowej przerwie. Po raz ostatni zawodnicy Hansiego Flicka walczyli o ligowe punkty 22 kwietnia w wygranym 1:0 meczu przeciwko Mallorce.

Tym razem ich rywalem będzie Real Valladolid - klub, który spadł już do Segunda Division, a w 33 dotychczas rozegranych kolejkach zgromadził zaledwie 16 punktów. Czy to starcie będzie łatwą przeprawą, czy okaże się meczem-pułapką dla Hansiego Flicka? Oba zespoły mierzyły się ze sobą w końcówce sierpnia ubiegłego roku. W Katalonii było aż 7:0 dla gospodarzy.

Kibice Barcelony z pewnością jednak nie przypisują sobie trzech punktów przed startem sobotniego meczu. Mogą pamiętać to, co stało się 23 maja 2023 roku. Wówczas, spadający z ligi Real Valladolid, pokonał u siebie Barcelonę 3:1, a mecz rozpoczął się od prawdziwej katastrofy - samobójczego gola Andreasa Christensena. Do siatki trafiali jeszcze Cyle Larin i Gonzalo Plata, a bramka strzelona przez Roberta Lewandowskiego była jedynie na otarcie katalońskich łez.

Tym razem Lewandowski nie powtórzy tego osiągnięcia. Jest kontuzjowany i robi co w jego mocy, aby wrócić na kluczowe spotkania dobiegającego końca sezonu. Niewykluczone, że w meczu nie zagra też Wojciech Szczęsny. Tak przynajmniej twierdzą hiszpańskie media, potwierdzając słowa Flicka, który zapowiedział występ Marca-Andre ter Stegena.

Kiedy mecz Real Valladolid - FC Barcelona? Gdzie oglądać? O której godzinie gra Barcelona? [TRANSMISJA NA ŻYWO, DZISIAJ, WYNIKI]

Mecz Real Valladolid - FC Barcelona w 34. kolejce La Liga odbędzie się w sobotę 3 maja na Estadio Jose Zorrilla w Valladolid. Początek o godz. 21:00. Transmisję tego starcia można będzie obejrzeć wyłącznie w Eleven Sports 1. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.