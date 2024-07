Hit transferowy z udziałem Jakuba Kiwiora! Gigant włączył się do walki

Za Jakubem Kiwiorem dość udany sezon w Premier League. Stoper wystąpił także na Euro 2024 i może poza meczem z Austrią spisywał się naprawdę nieźle. Wiele wskazuje na to, że w kolejnym sezonie nie będzie miał jednak zbyt wielu szans na grę w Anglii. Powód? Pozyskanie przez Arsenal Riccardo Calafioriego. Polak chce opuścić Londyn.

Jakub Kiwior trafi do Interu Mediolan? Jest zainteresowanie

Zdaniem mediów spore zainteresowanie Polakiem wyraża Juventus, który poszukuje wzmocnień defensywy. Zgodnie z informacjami włoskiego dziennikarza Nicolo Schiry, turyńczycy wysłali do Arsenalu zapytanie o możliwość sprowadzenia Kiwiora. Mieli zaproponować roczne wypożyczenie z opcją lub obowiązkiem wykupu.

W poniedziałek pojawił się nowy trop ws. Kiwiora. Według doniesień dziennikarza Alfredo Pedulli polskim stoperem interesuje się także Inter Mediolan. To oznacza, że 24-latek mógłby zostać klubowym kolegą Piotra Zielińskiego. "Może być rozwiązaniem w obronie" - czytamy.

Zdaniem dziennikarza w grę miałoby wejść roczne wypożyczenie z opcją wykupu. Na razie jednak nie wiadomo, czy Arsenal zgodzi się na taki ruch. Choć oczywiście nie wydaje się, że Anglicy będą robić Polakowi jakiekolwiek problemy z odejściem.

Przypomnijmy, że Jakub Kiwior trafił do Arsenalu zimą 2023 roku. Dotychczas rozegrał 38 spotkań w angielskim zespole. Jego kontrakt z londyńskim klubem obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. Wartość rynkowa Polaka wynosi obecnie około 30 milionów euro. Transfer do mistrza Włoch byłby wielkim krokiem w karierze obrońcy. Zwłaszcza że miałby tam więcej szans na grę niż w Londynie.