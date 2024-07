Gwiazda Ekstraklasy przypomniała o sobie po latach. Sceny w Krakowie

IShowSpeed to jeden z obecnie najpopularniejszych YouTuberów na świecie. Dokładnie w niedzielę wybiło mu 26 mln subskrybentów, dlatego nie dziwi fakt, że ma wejście praktycznie wszędzie. Niedawno odwiedził Manchester United, piłkarzy Realu Madryt czy samego Cristiano Ronaldo. Ten ostatni jest jego wielkim idolem, a w mediach społecznościowych możemy zobaczyć, jak duży ból sprawiło mu odpadnięcie Portugalii z Euro 2024.

Były piłkarz Wisły nie mógł uwierzyć, kogo spotkał w Krakowie

IShowSpeed po raz drugi w ostatnich dniach pojawił się w niedzielę w Polsce. Jakiś czas temu odwiedził Warszawę, natomiast tym razem postawił na Kraków. Jego transmisja na żywo uzbierała w 12 godzin ponad 4,5 mln wyświetleń.

Jak się okazuje, wśród otaczających go fanów znajdował się również były piłkarz m.in. Wisły oraz Wieczystej Kraków Wilde-Donald Guerrier. "IShowSpeed w moim mieście" - napisał, nie mogąc zbytnio w to uwierzyć. Mamy zatem dowód na to, że YouTuber wywołuje emocje w praktycznie każdej grupie wiekowej, gdyż sportowiec skończył w marcu 35 lat, a mimo to jest fanem tak młodego twórcy.

- To jest szaleństwo. Kocham Polskę! Jeśli będzie 26 mln, wracam tu za rok i poślubię Polkę. I tego samego dnia się rozwiodę. Polska to najlepszy kraj w Europie - wykrzykiwał, jadąc autem wspólnie z Wojciechem Golą oraz Robertem Pasutem. Ten cel został zrealizowany, po czym w Hali Forum, czyli lokalu należącym do sponsora Wieczystej Wojciecha Kwietnia, Speed urządził huczną fetę z kibicami, którzy skandowali jego pseudonim.

Kim jest Wilde-Donald Guerrier? To były piłkarz Wisły oraz Wieczystej Kraków

Wilde-Donald Guerrier trafił do Polski pierwszy raz w 2013 roku, kiedy podpisał kontrakt z Wisłą. Łącznie zagrał dla niej 77 meczów, w których strzelił 20 goli i zanotował sześć asyst. Trzy lata później został sprzedany do tureckiego Alanyaspor za 300 tys. euro. Następnie występował jeszcze w m.in. Karabachu Agdam, a w 2021 roku wrócił do Krakowa, tym razem przystając na ofertę Wieczystej.

Po roku odszedł za to do cypryjskiego Olympiakosu Nikosia. Mimo że ostatnio grał w Azerbejdżanie oraz Litwie, to najwyraźniej w Polsce spodobało mu się na tyle, że często do niej wraca. Od stycznia pozostaje bez klubu, więc nie można wykluczyć, że szuka czegoś w pobliżu.