FIFA podjęła decyzję ws. klubu Ekstraklasy. Ależ cios tuż przed startem ligi

Nie ma spokoju w Lechii Gdańsk przed powrotem do ekstraklasy. Beniaminek niezmiennie nie może uporać się z problemami finansowymi, a teraz do wszystkiego doszedł kolejny problem, który jest powiązany z pieniędzmi. Otóż FIFA podjęła decyzję o nałożeniu na Lechię zakazu transferowego. Klub ustosunkował się do tej sprawy w krótkim komunikacie w mediach społecznościowych.

