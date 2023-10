Wybudują supernowoczesny stadion. Przeznaczą na to 2,1 miliarda

Już wkrótce w Stanach Zjednoczonych powstanie nowoczesny obiekt, na którym będzie występować jedna z drużyn futbolu amerykańskiego. Chodzi konkretnie o Tennessee Titans. Od 1999 roku zespół gra na stadionie Nissan, ale już w 2027 roku zastąpi go nowy obiekt.

- Szukaliśmy stadionu, który będzie można użytkować długoterminowo. Próbowaliśmy wyremontować obecny obiekt, ale zdaliśmy sobie sprawę, że nawet jak go odrestaurujemy, to nadal będzie stary. Dlatego chcemy zbudować stadion na kolejne dziesięciolecia - podkreślała Kate Guerra, dyrektor marketingu drużyny z NFL. Obiekt będzie użytkowany nie tylko przez zespół "Tytanów" - zarządcy planują też organizację Super Bowl czy finałów NCAA. Jego budowa ma pochłonąć miliardy dolarów.

Drużyna z NFL będzie miała nowy stadion. Gigantyczna inwestycja

Co zaskakujące, obiekt ma pomieścić zaledwie 60 tysięcy widzów, a więc będzie jednym z najmniejszych w NFL - dla porównania na obecnym stadionie Tennessee Titans może zasiąść około 69 tysięcy kibiców. Tyle tylko, że nowy obiekt ma być zdecydowanie bardziej nowoczesny, co ma odzwierciedlenie w kosztach. Jak donoszą zagraniczne media, będzie to drugi najdroższy stadion w NFL - prym wiedzie SoFi Stadium, zlokalizowany w Los Angeles - ponad pięć mld dolarów.

Budowa obiekty w Nashville ma pochłonąć łącznie 2,1 mld dolarów, z czego aż 1,26 mld będzie pochodzić ze środków publicznych. Pozostałe 840 mln wyłoży drużyna. Miasto Nashville zgodziło się na dofinansowanie budowy z kilku powodów. Po pierwsze, dzięki temu miejscowość stanie się jeszcze bardziej rozpoznawalna i przyciągnie tłumy kibiców. To też wpłynie na większe zyski dla miasta. Jak donosi "Mundo Deportivo", zwiększą się wpływy z podatków od sprzedaży produktów na stadionie - mowa tu nie tylko o biletach, ale i jedzeniu oraz pamiątkach.

Dodatkowo władze Nashville już zapowiedziały podniesienie podatków dla osób korzystających z usług hoteli znajdujących się w okolicy obiektu sportowego. Ponadto większe zainteresowanie fanów ma też wpłynąć na pobudzenie lokalnej gospodarki.

Nowy stadion nie będzie przypominał klasycznej areny. Ma mieć nieregularną bryłę, wyposażoną w wiele szklanych drzwi i okien. Całkowita powierzchnia użytkowa konstrukcji ma wynieść ponad 150 tysięcy metrów kwadratowych. Na terenie obiektu zostanie zlokalizowane nie tylko boisko, ale i wiele lóż biznesowych oraz punktów gastronomicznych. Całość ma być też zadaszona.

Kibice nie mogą doczekać się wielkiego otwarcia

Ten niecodzienny obiekt wzbudza zainteresowanie kibiców. Władze Tennessee Titans poinformowały, że fani już teraz chcą wykupić abonament na rok 2027. - Jest duże zapotrzebowanie na wejściówki, cieszymy się, że ludzie rejestrują się już na kilka lat do przodu - podkreślała Guerrera.

Tennessee Titans to drużyna, która na dobre zadomowiła się w NFL. Choć nie jest ekipą z topu, to regularnie gra w play-offach. Raz w historii udało jej się również zagrać w Super Bowl. Miało to miejsce w 1999 roku. Wówczas poległa 23-16 z St. Louis Rams.