Lewandowski bije Świątek na głowę. Deklasacja

W rankingu "SportsPro" brano pod uwagę kilka czynników, m.in. siłę marki danego sportowca, zasięg rynkowy oraz aspekty ekonomiczne. Na pierwszym miejscu umieszczono Leo Messiego, mistrza świata, który od lata gra w Interze Miami. Drugie miejsce zajął gwiazdor Los Angeles Lakers LeBron James. Na podium, co pewnie wielu zaskoczy, znalazła się także Alex Morgan, która dla piłkarskiej reprezentacji Stanów Zjednoczonych rozegrała ponad 200 spotkań.

Amerykankę śledzi na Instagramie 10 mln kibiców, czyli ponad 10 razy mniej niż Kyliana Mbappe, piłkarza Paris Saint Germain, który zajął dziewiąte miejsce w zestawieniu. A jak wygląda TOP 10?

Lionel Messi LeBron James Alex Morgan Giannis Antetokounmpo Megan Rapinoe Mikaela Shiffrin Lewis Hamilton Simone Biles Kylian Mbappe Max Verstappen

Ranking sportowców https://50mm.sportspromedia.com/athletes/

Tuż za czołową piętnastką, bo na 16. pozycji, uplasował się Robert Lewandowski. Napastnik Barcelony otrzymał 82 punkty na 100 możliwych. W zestawieniu pojawiła się też Iga Świątek, ale zajęła dopiero 58. lokatę. Dla porównania: Coco Gauff była 12., Naomi Osaka 14., a liderka rankingu WTA Aryna Sabalnka 18.

Lewandowski a Świątek

Choć Lewandowski to najlepszy polski piłkarz w historii, można odnieść wrażenie, że jego wizerunek został nadszarpnięty. Gdy słucha się z nim wywiadów, to napastnik Barcelony waży każde słowo, byleby tylko nie powiedzieć czegoś kontrowersyjnego.

Niedawno mocno ucierpiał jego wizerunek, gdy poszedł na wojnę z... memami. Takie konta w mediach społecznościowych jak: Make Life Harder, Michał Marszał (kiedyś "Tygodnik NIE") czy Kwejk, a więc profile skupiające się na satyrze i ironii, często dowcipkują z rywalizacji Lewandowskiego i Świątek.

Pojawia się wiele memów, w których tenisistka nabija się z piłkarza. Powtarza się dowcip, że kolejne sukcesy Świątek mają dołować Lewandowskiego, który jest jej najpoważniejszym rywalem o miano czołowego polskiego sportowca. Słynne "guwniara z paletkom znowu to zrobiła" stało się już internetowym klasykiem. Kilka miesięcy temu powodem do kolejnej dawki memów był fakt, że nową twarzą firmy Oshee została Świątek, zastępując właśnie Lewandowskiego, który reklamował napój od 2018 roku. Memy na ten temat zawierały jednak nieprawdziwe informacje.

Okazało się, że to managment Lewandowskiego zrezygnował ze współpracy i potem reagował na nieprawdziwe ich zdaniem informacje. Portal Kwejk.pl musiał opublikować wymowny post.

"W odpowiedzi na pismo od prawnika p. Roberta chcielibyśmy sprostować niezgodną z prawdą informację zawartą w memach umieszczonych na naszym portalu odnośnie zerwania współpracy przez Oshee z panem Robertem Lewandowskim. Współpraca pana Roberta Lewandowskiego z Oshee wygasła i nie została przedłużona na skutek wyłącznej decyzji pana Roberta Lewandowskiego" - czytamy.

- Globalne marki komunikują się postaciami globalnymi. Lewandowski to piłkarz ligowy. To w pewnym sensie odpowiada na pytanie, dlaczego współpracuje z lokalnymi firmami, a nie światowymi gigantami. Tymczasem Iga Świątek to numer jeden światowego tenisa. Dlatego globalne marki to jej naturalne środowisko reklamowe. Jeżeli wśród partnerów marketingowych Igi znajdą się także firmy polskie, to będzie dla nich interes, który niekiedy trafia się tylko raz. Rzecz w tym, żeby umieć to właściwie wykorzystać - mówił w rozmowie ze Sport.pl Artur Łobanowski, prezes firmy Sponsoring Expert. Więcej znajdziecie TUTAJ.