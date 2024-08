Oto najwięksi wygrani gali Fame MMA 22. Ależ historia!

Turniej ośmiu zawodników to nowość z okazji Fame MMA 22 na Stadionie Narodowym. Freak fighterzy rywalizowali w systemie pucharowym o wielkie pieniądze. Za sam start otrzymywali po 100 tys. złotych, za każde zwycięstwo dostawali po kolejne 100 tys. złotych poza wygraną w finale, wartej aż 700 tys. złotych. To oznaczało, że zwycięzca turnieju miał otrzymać łącznie równy milion!

REKLAMA

Zobacz wideo Don Kasjo przesadził! "To są idioci". I ujawnił zarobki na FAME 22

Znamy finalistów turnieju o milion na Fame MMA 22! "Ty mnie przepisów uczysz, czy co?"

W półfinałach Arkadiusz Tańcula zmierzył się z Piotrem "Tybori" Tyburskim, a Kamil "Taazy" Mataczyński z Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka.

Od samego początku pierwszego półfinału Tańcula i Tyburski obaj rzucili się do obalenia swojego przeciwnika, ale to Tyburski okazał się silniejszy od Tańculi i mógł z góry obijać przeciwnika. To samo udało mu się, gdy walka została przywrócona do stójki, ale dokładnie w połowie rundy odcięło mu myślenie i kopnął kolanem będącego na macie przeciwnika.

To oznaczało, że odjęto mu punkt i nawet wygrana runda mogła nie dać mu zwycięstwa. "Tybori" się z tym nie zgadzał. - Ty mnie przepisów uczysz czy co? - ironizował sędzia Piotr Jarosz. Ale Tyburski do żadnej dziwnej sytuacji nie dopuścił, po wznowieniu walki znowu rzucił się na przeciwnika, powalił go na ziemię i tak go uderzał, że sędzia Jarosz przerwał walkę, co oznaczało finał dla "Tyboriego".

Rywalem Tyburskiego będzie w finale Kamil "Taazy" Mataczyński, który wygrał niejednogłośnie na punkty z Maksymilianem "Wiewiórem" Wiewiórką. To był niezwykle wyrównany pojedynek, Wiewiórka raz czy drugi próbował powalić "Taazy'ego" do parteru, ale ten potrafił świetnie kontrować i odwracać sytuację. Zdaniem sędziów na tyle skutecznie, że zasłużył na awans do wielkiego finału, który będzie walką wieczoru i którego zwycięzca zdobędzie na tej gali aż milion złotych.

Karta walk gali Fame MMA 22:

Walka wieczoru:

finał turnieju w rzymskiej klatce (No limit, MMA)

Co-main event:

Tomasz "Góral" Adamek vs Kasjusz "Don Kasjo" Życiński (boks)

Krzysztof "Bestia z Tokio" Gonciarz vs Tomasz "Gimper" Działowy (boks, małe rękawice)

Turniej w rzymskiej klatce:

Kamil "Taazy" Mataczyński wygrał niejednogłośnie na punkty z Maksymilianem "Wiewiórem" Wiewiórką

Piotr "Tybori" Tyburski wygrał z Arkadiuszem Tańculą przez nokaut techniczny (MMA)

Karta główna:

Amadeusz "Ferrari" Roślik wygrał jednogłośnie na punkty z Kamilem "Szczurkiem" Łaszczykiem (MMA)

Marta "Linkimaster" Linkiewicz wygrała niejednogłośnie na punkty z Karoliną Owczarz (K-1, małe rękawice)

Dawid "Crazy" Załęcki wygrał z Maciej "Kieras" Bandurski przez nokaut w 1. rundzie (boks, małe rękawice)

Turniej w rzymskiej klatce - ćwierćfinały:

Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka wygrał na punkty z Damianem „The Karpi" Kasprzakiem (MMA)

Kamil "Taazy" Mataczyński wygrał na punkty z Grzegorzem "Gregiem" Gancewskim (MMA)

Piotr "Tybori" Tyburski wygrał na punkty z Tomaszem "Zadymą" Gromadzkim (MMA)

Arkadiusz Tańcula wygrał na punkty z Alanem Kwiecińskim (MMA)

Karta wstępna: