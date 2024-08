Niewiarygodne. Fame MMA ogłasza liczby: "Największa gala w historii świata"

Fame MMA cieszy się ogromną popularnością, oferując widowisko pełne adrenaliny. Kolejna edycja tej federacji odbędzie się już w sobotę 31 sierpnia na Stadionie Narodowym. Choć do gali pozostało kilka godzin, to już teraz wiadomo, że będzie to największe wydarzenie w historii freak fightów. Wszystko przez to, że bilety na tę galę zostały już wyprzedane.

