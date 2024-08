"Don Kasjo" ujawnił zarobki! Swoje i Adamka. Aż się wierzyć nie chce

- Dla mnie legendą jest Dariusz Michalczewski, który osiągnął wszystko, potrafił zarobić w tym sporcie, a teraz sobie żyje, ma wnuczkę i poświęca jej czas. Adamek to upadek człowieka, więc on legendą dla mnie nigdy nie będzie. Teraz nawet mi wstyd, że kiedyś wstawałem na jego walki - podgrzewa atmosferę przed sobotnią walką Kasjusz "Don Kasjo" Życiński, który razem z Karoliną Owczarz był gościem specjalnego programu przed galą Fame 22 na Stadionie Narodowym. W trakcie nagrywanego w poniedziałek programu połączyliśmy się również z Krzysztofem "Diablo" Włodarczykiem, ostatecznie wycofanym z gali przez organizatorów, oraz Krzysztofem Rozparą, jednym ze współwłaścicieli organizacji Fame MMA. Nie zabrakło mocnych i kontrowersyjnych tematów. "Diablo" wyjaśnił, dlaczego uciekł ze studia po telefonie od Artura Szpilki, a Rozpara wyjaśnił sytuację z Filipem Chajzerem. Cały odcinek możecie obejrzeć tutaj:

REKLAMA

Zobacz wideo Don Kasjo przesadził! "To są idioci". I ujawnił zarobki na FAME 22 [Sport.pl Fight]

Mocnym tematem były też zarobki. - Znam stawkę Tomasza Adamka, dokładnej nie zdradzę, ale zarobimy podobnie - wypalił w pewnym momencie "Don Kasjo". Wtedy jeszcze dokładnej kwoty nie ujawnił, chwilę później wypalił. - Za walkę z Kliczko dostał kilka milionów, a tu maksymalnie banię [milion złotych - red.]. Tak plus, minus, żeby później nie było... - dodał szybko, po czym opowiedział o ofercie za walkę z Marcinem Najmanem, za którą "Don Kasjo" miał zarobić 1,3 miliona złotych.

- Ja nie jestem zachłanny, umiem doceniać i tak naprawdę już mógłbym odejść, bo tak zbudowałem swoje pasywne dochody, że to, co mam, to już mi wystarczy. Ale skoro mam jeszcze zapał, to mówię: spoko - najwyżej kupię mieszkanie kolejnemu z braci. Ale oni?! [byli zawodowi sportowcy - red.] Mieli wielkie kariery, zarobili pieniądze, a i tak dołączają do freak fightów... - mówił.

- To są pieniądze, które... Nie chcę mówić, że już takich nie zarobię do końca kariery, bo to byłoby mocne, ale to są naprawdę wysokie stawki. Różnice między KSW i Fame są. Ja nie narzekam, żyję dobrze, ale nawet ludzie z KSW zachęcali mnie do przyjęcia tej oferty. Chcę zrobić robotę, zarobić, a później myśleć, co dalej - zapowiada Karolina Owczarz, której rywalką na Narodowym będzie Marta "Linkimaster" Linkiewicz.

Karta walk FAME 22:

[Boks]: Tomasz "Góral" Adamek vs Kasjusz "Don Kasjo" Życiński

[Boks, małe rękawice]: Krzysztof "Bestia z Tokio" Gonciarz vs Tomasz "Gimper" Działowy

[MMA]: Amadeusz "Ferrari" Roślik vs Kamil "Szczurek" Łaszczyk

[K-1, małe rękawice]: Marta "Linkimaster" Linkiewicz vs Karolina Owczarz

[Boks, małe rękawice]: Maciej "Kieras" Bandurski vs Dawid "Crazy" Załęcki

[Boks/K-1/MMA]: Paweł "Big Woman" Tyburski vs Norman "Stormin" Parke

[Boks, małe rękawice]: Filip Bątkowski vs Marcin "Polish Zombie" Wrzosek

Turniej w klatce rzymskiej: