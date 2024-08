Kiedy gala Fame MMA 22 na Narodowym? O której oglądać? [TRANSMISJA, KARTA WALK, WYNIKI]

Już w najbliższą sobotę na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się gala Fame MMA 22. Pierwotnie miał na niej wystąpić m.in. Filip Chajzer, ale wycofał się z rywalizacji. Zawalczyć miał też Krzysztof "Diablo" Włodarczyk, którego przeciwnikiem miał być popularny gracz Counter-Strike, Jarosław "PashaBiceps" Jarząbkowski. I właśnie ta walka zapowiadała się jako jedna z najciekawszych tego wieczora. Ostatecznie do niej nie dojdzie.

Były bokser podpadł władzom federacji - najpierw opuścił studio w trakcie formatu "Face to Face", a następnie w ogólnie nie pojawił się na konferencji prasowej. To przelało czarę goryczy, po czym Fame MMA zadecydowało o usunięciu jego walki z gali. "Szanujemy osiągnięcia i zdobyte tytuły, ale nie akceptujemy stawiania siebie ponad innymi. W naszej federacji nie ma równych i równiejszych" - czytamy w oświadczeniu. Mimo że ostatecznie nie dojdzie do starcia Włodarczyka, to i tak na kibiców będą czekać wielkie emocje.

Fame MMA 22. Kto zawalczy na gali na Stadionie Narodowym? Adamek i Życiński nie są jedyni

Choć Włodarczyk nie pojawi się w klatce, to na arenie zmierzy się inny były pięściarz. Mowa o Tomaszu Adamku, mistrzu świata w boksie w wadze junior ciężkiej i półciężkiej. Jego rywalem będzie Kasjusz "Don Kasjo" Życiński, celebryta, który ma doświadczenie w boksie. Mimo wszystko eksperci nie dają mu większych szans.

- Adamek będzie miał 50, 60, 70, 80 lat, a i tak z Kasjuszem wygra. I koniec. Tomek jest w każdym aspekcie lepszy - podkreślał Zbigniew Raubo. Nieco odmienne zdanie miał Przemysław Saleta. Jego zdaniem walka będzie wyrównana. - Tomek ma swoje lata, jego atutem zawsze była szybkość, a z wiekiem tę szybkość się traci. (...) Nie potrafię powiedzieć, kto wygra. Szczerze powiedziawszy, myślę też, że niewiele będzie się działo - ocenił.

Adamek i Życiński zawalczą na dystansie czterech rund. Ich starcie to rzecz jasna niejedyny pojedynek, do którego dojdzie na gali. Zaplanowano ich aż 14. W klatce zadebiutuje m.in. Krzysztof Gonciarz, a jego przeciwnikiem będzie Tomasz "Gimper" Działowy. Na Stadionie Narodowym zawalczą też panie. Mowa o Marcie Linkiewicz, która zmierzy się z Karoliną Owczarz.

Z kolei walką wieczoru będzie finał turnieju w rzymskiej klatce. Do rywalizacji o główną nagrodę przystąpi aż ośmiu zawodników. I jest o co walczyć. W puli znalazły się ponad dwa mln zł. Zmagania rozpoczną się od ćwierćfinałów. Aby sięgnąć po końcowy triumf, trzeba wygrać trzy walki jednego dnia. Przegrani odpadają.

Karta walk gali Fame MMA 22:

Walka wieczoru:

finał turnieju w rzymskiej klatce (No limit, MMA)

Co-main event:

Tomasz "Góral" Adamek vs Kasjusz "Don Kasjo" Życiński (boks)

Krzysztof "Bestia z Tokio" Gonciarz vs Tomasz "Gimper" Działowy (boks, małe rękawice)

Turniej w rzymskiej klatce:

Półfinały nr 2

Półfinał nr 1

Karta główna:

Amadeusz "Ferrari" Roślik vs Kamil "Szczurek" Łaszczyk (MMA)

Marta "Linkimaster" Linkiewicz vs Karolina Owczarz (K-1, małe rękawice)

Maciej "Kieras" Bandurski vs Dawid "Crazy" Załęcki (boks, małe rękawice)

Turniej w rzymskiej klatce:

ćwierćfinały:

Piotr "Szeli" Szeliga vs Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka (MMA)

Piotr "Tybori" Tyburski vs Tomasz "Zadyma" Gromadzki (MMA)

Alan Kwieciński vs Arkadiusz Tańcula (MMA)

Grzegorz "Greg" Gancewicz vs Kamil "Taazy" Mataczyński (MMA)

Karta wstępna:

Paweł "Big Women" Tyburski vs Normin "Stormin" Parke (boks, K-1, MMA)

Filip Bątkowski vs Marcin "Polish Zombie" Wrzosek (boks w małych rękawicach).

Gala Fame MMA 22. Kiedy i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM, PPV, WYNIKI]

Gala Fame MMA 22 odbędzie się w sobotę 31 sierpnia. Początek studia o godzinie 20:00. Pierwsza walka powinna rozpocząć się koło 20:30. Transmisję tego wydarzenia w całości można obejrzeć w internecie po wcześniejszym wykupieniu PPV.